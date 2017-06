Jubiläumsausgabe des World Club Dome ausverkauft

Für die fünfte Ausgabe des World Club Dome, die vom 2. bis 4. Juni in und um der Commerzbank-Arena in Frankfurt stattfindet, sind die Karten in allen Kategorien komplett ausverkauft. Kumuliert rund 140.000 Fans erwartet BigCityBeats zu dem Techno-, Elektro-, und House-Happening. Der Veranstalter bittet dringend, von einer Anreise ohne gültiges Ticket abzusehen und warnt zugleich vor "gefälschten Karten, die jetzt in den Umlauf kommen könnten".Bei der Jubiläumsausgabe des World Club Dome legen rund 200 DJs aus aller Welt auf, darunter Steve Aoki, deadmau5, Dimitri Vegas & Like Mike, Afrojack, Hardwell, Martin Garrix, Sven Väth , Nicky Romero oder Chase & Status.

