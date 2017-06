Jubiläums-und Abschiedstour in einem von Saga

Eine Tournee unter dem Motto "The Final Chapter" dient für Saga zugleich als Geburtstagsfeier zum 40-jährigen Bandjubiläum und Abschiedstour in einem. Für Deutschland hat DMC Musikmarketing 19 Konzerte im Oktober und November 2017 gebucht sowie einen Gig in der Schweiz.Die kanadische Progrockband wird bei den Konzerten jeweils ein zweiteiliges Set spielen - zunächst rund 45 Minuten lang rein akustisch, danach ein anderthalbstündiges elektrifiziertes Best-Of-Programm. Fester Bestandteil dabei sind natürlich die Klassiker des Quintetts wie "Don't Be Late", "On The Loose", "The Flyer", Wind Him Up", "Humble Stance" oder "Scratching The Surface". Tickets kosten im Vorverkauf zwischen 32 und 72 Euro (zuzüglich Gebühren) und sind unter anderem via adticket.de erhältlich.Seit ihrer Gründung haben Saga weltweit rund acht Millionen Tonträger verkauft. Ihre höchste Chartsnotierung in Deutschland landete die Band mit Platz zwei für ihr Album "Behaviour" 1985. Zuletzt erschien 2015 der Konzertmitschnitt "Live In Hamburg" bei earMusic. Die Karriere der Formation, die im Juli 1977 erstmals öffentlich auftrat, beleuchtet das 550 Seiten dicke Buch "40 Years of Saga" von Susi Müller und Hans-Willi Carl.Die mit dem runden Jubiläum verknüpfte Abschiedstournee kündigt Michael Sadler folgendermaßen an: "Ladies und Gentlemen, Jungs und Mädels, in diesem Jahr schreiben, touren und recorden wir schon seit vier Jahrzehnten zusammen als Band. Nach großem Hin und Her haben meine Brüder und ich jedoch leider entschieden, dass 2017 Sagas 'Final Chapter' sein wird. Wir möchten diese Gelegenheit ergreifen, absolut allen zu danken - Ihr habt es uns ermöglicht, auf diese unglaubliche Reise zu gehen. Auch wenn es bittersüß sein wird, freuen wir uns sehr darauf, so viele von Euch wie möglich dieses Jahr noch mal zu sehen und Euch persönlich zu danken."20.10.17 Mannheim, Maimarktclub21.10.17 Wissen, Kulturwerk24.10.17 Oldenburg, Kulturetage25.10.17 Hamburg, Docks27.10.17 Wiesbaden, Christian-Bücher-Halle (ausverkauft!)28.10.17 CH-Pratteln, Konzertfabrik Z730.10.17 Fulda, Orangerie01.11.17 Reichenbach/Vogtland, Neuberinhaus02.11.17 Osnabrück, Rosenhof03.11.17 Köln, Kantine05.11.17 Stuttgart, LKA-Longhorn07.11.17 Ingelheim am Rhein, K-ING09.11.17 Krefeld, Königpalast10.11.17 Hannover, Capitol11.11.17 Weimar, Weimarhalle12.11.17 Regensburg, Airport Obertraubling14.11.17 München, Muffathalle15.11.17 Würzburg, Posthalle17.11.17 Berlin, Admiralspalast18.11.17 Rostock, Moya Club

