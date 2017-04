Joy Denalane und Mighty Oaks sangen für "Vevo Presents"

Großansicht Versammelten sich im Umfeld des Konzerts zum Gruppenfoto (von links): Kristin Michalek (Programming & Social Media Manager Vevo), Alexander Eß (Content & Programming Director Vevo), Frank Briegmann (President & CEO Central Europe Universal Music), Joy Denalane, Tina Funk (General Manager Vevo Germany), Götz "GG"' Gottschalk (Geschäftsführer Nesola & Management Joy Denalane), Andrea Chilf (Artist & Label Relations Manager Vevo), Katarina Mudra (Executive Assistant Producer Vevo), Nico Zuber (Director Concept & Strategy Vevo) und Christian Meine (Senior Product Manager Vertigo/Capitol) (Bild: Simon Cornils) Versammelten sich im Umfeld des Konzerts zum Gruppenfoto (von links): Kristin Michalek (Programming & Social Media Manager Vevo), Alexander Eß (Content & Programming Director Vevo), Frank Briegmann (President & CEO Central Europe Universal Music), Joy Denalane, Tina Funk (General Manager Vevo Germany), Götz "GG"' Gottschalk (Geschäftsführer Nesola & Management Joy Denalane), Andrea Chilf (Artist & Label Relations Manager Vevo), Katarina Mudra (Executive Assistant Producer Vevo), Nico Zuber (Director Concept & Strategy Vevo) und Christian Meine (Senior Product Manager Vertigo/Capitol) (Bild: Simon Cornils)

Großansicht Genoss den Abend: Joys Denalane auf der Bühne des Spiegelsaals (Bild: Simon Cornils) Genoss den Abend: Joys Denalane auf der Bühne des Spiegelsaals (Bild: Simon Cornils)

Großansicht Im Tieranatomischen Theater (vorn, von links) Sebastian Schlecht (Keyboarder und Violinist für die Mighty Oaks), die Mighty Oaks Ian Hooper und Craig Saunders, Joda Foerster (Live-Drummer für die Mighty Oaks) und Claudio Donzelli (Mighty Oaks) sowie (auf der Tribüne, von links) Tina Funk (General Manager Vevo Germany), Selcuk Erdogan (Creative Director Vevo Germany), Katarina Mudra (Executive Assistant Producer Vevo Germany) und Jon Gisby (Head of Europe Vevo) (Bild: Nils Lucas) Im Tieranatomischen Theater (vorn, von links) Sebastian Schlecht (Keyboarder und Violinist für die Mighty Oaks), die Mighty Oaks Ian Hooper und Craig Saunders, Joda Foerster (Live-Drummer für die Mighty Oaks) und Claudio Donzelli (Mighty Oaks) sowie (auf der Tribüne, von links) Tina Funk (General Manager Vevo Germany), Selcuk Erdogan (Creative Director Vevo Germany), Katarina Mudra (Executive Assistant Producer Vevo Germany) und Jon Gisby (Head of Europe Vevo) (Bild: Nils Lucas)

Die Musikvideo- und Entertainmentplattform Vevo hat kürzlich ihre exklusive Konzertreihe "Vevo Presents" im Spiegelsaal in Clärchens Ballhaus in Berlin fortgersetzt. Am 4. April präsentierte Deutschlands Soul-Ikone Joy Denalane dort vor rund 130 Fans Songs ihres neuen Albums "Gleisdreieck" in akustischem Gewand. Zugegen waren unter anderem auch Universal-Music -Chef Frank Briegmann Götz Gottschalk , Denalanes Manager und Geschäftsführer ihres Labels Nesola , sowie Tina Funk , General Manager Vevo Germany.Am 24. April hat Vevo mit "Alles leuchtet" den ersten Live-Clip der "Vevo Presents"-Session veröffentlicht, bevor in den kommenden Tagen und Wochen alle Konzert-Highlights folgen sollen.Nachdem bereits internationale Künstler wie Tom Odell und Olly Murs für "Vevo Presents" auftraten, war Joy Denalane die erste nationale Künstlerin im Rahmen des Formats. Ihre Bandbegleitung für den Abend bestand aus Musikern an Kontrabass, Gitarre, Piano und Schlagzeug sowie einer Backup-Sängerin."Ich liebe es, meine Songs auf der Bühne zu spielen und mit den Fans, Freunden und der Familie zu teilen. Wir durften als Location den einzigartigen Spiegelsaal nutzen und haben uns entschlossen, eine dreieckige Bühne - als Hommage an meinen Albumtitel 'Gleisdreieck' - mitten ins Publikum zu stellen", resümiert Joy Denalane. "Das hat alle im Raum näher gebracht und war ein sehr schönes Erlebnis. Zudem habe ich die neuen Songs erstmals in einer akustischen Version und mit reduzierter Besetzung gespielt. Ich hatte Riesenspaß, an diesem besonderen Abend zu singen." Alexander Eß , Content & Programming Director von Vevo, sagt: "Wir sind glücklich, mit Joy eine absolute Ausnahmekünstlerin für 'Vevo Presents' gewonnen zu haben, die den altehrwürdigen Hallen des Spiegelsaals auf ihre ganz eigene Weise frisches Leben einzuhauchen vermag. Als Dokument für den gelungenen Konzertabend in dieser intimen Atmosphäre, der sicher allen Anwesenden lange in Erinnerung bleiben wird, sind nun Bilder entstanden, die uns große Freude machen".Mit dem Intro-Song "Himmel berühren" stimmten Denalane und ihre Liveband das Publikum auf den Abend ein, dann folgte die Darbietung der ersten Single "Hologramm". Weitere Highlights waren eine intime Version von "Zu hause" nur zur Gitarrenbegelitung und die launige Nummer "Elli Lou", eine Hommage Joy Denalanes an ihre Nichte.Die Folkrock-Band Mighty Oaks spielte in der Vevo-Konzertreihe jüngst ebenfalls auf, um ihr neues Albums "Dreamers" VEC /Universal Music) vorzustellen. In einem nahezu privaten Rahmen von etwa 80 Fans fand das Eigenformat "Vevo Presents" dabei erstmalig im Tieranatomischen Theater der Humboldt-Universität statt. Deren Räumlichkeiten wurden für ein Musikangebot dieser Art zuvor noch nie bespielt, wie Vevo wissen lässt.Die drei Wahlberliner gaben mit zwei Begleitmusikern neben ihrem bewährten Hit "Brother" die neuen Songs "Burn", "Raise A Glass", "The Great Unknown", "Be With You Always" und "Look Inside" zum Besten."Unsere 'Vevo Presents'-Session war ein einzigartiges und unterhaltsames Erlebnis, das uns die Möglichkeit gab, vor einem intimen Publikum von 80 Personen an einem Ort zu performen, der sonst nicht für Konzerte zugänglich ist. Good Times!", so der Kommentar der Mighty Oaks.Vevos Creative Director Selcuk Erdogan bezeichnete das Konzert als "andächtig, aufmerksam und an den richtigen Stellen aufbrausend"."Sowohl Publikum als auch Mighty Oaks fühlten sich pudelwohl im Tieranatomischen Theater. Der traditionsreiche Bau hat seine popkulturelle Weihe mit Bravour gemeistert", so Erdogan weiter "'Vevo Presents' steht für außergewöhnliche Locations, die im Alltag keine klassischen Musik-Venues sind. Mit dem Tieranatomischen Theater haben wir einen Ort gefunden, der im späten 18. Jahrhundert erbaut wurde und den eine Aura umgibt, die perfekt zu Vevo und den Mighty Oaks passt.""Raise A Glass" hat Vevo als ersten Clip aus der Session auf seine Plattform gestellt, auch hier sollen die weiteren Höhepunkte des Konzerts alsbald folgen.

Quelle: MusikWoche

