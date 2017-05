Jokerfest ausverkauft

Vier Wochen vor dem Jokerfest, das am 17. Juni 2017 am Firmensitz des Veranstalters Thunderbike in Hamminkeln stattfindet, ist das Festival bereits ausverkauft. Als Headliner spielen die Guano Apes Demnach wurden um die 3000 Tickets für die Veranstaltung verkauft. Neben den Guano Apes treten Major Healy als Support-Act auf."Der schnelle Ausverkauf der Tickets und der Zuspruch der Festivalfans freut uns sehr", erklärt Stefan Lohmann Talent Buyer & Booking Agent ): "Das ist natürlich ein idealer Einstand für mich als Head of Booking, aber es bleibt keine Zeit sich darauf auszuruhen, denn jetzt geht es darum, das Thunderbike-Jokerfest 2018 zu planen." Lohmann übernahm Anfang des Jahres das Booking für das Festival.Bei vorherigen Ausgaben des Jokerfests spielten unter anderem The BossHoss, Uriah Heep, die Leningrad Cowboys oder Manfred Mann´s Earth Band auf.

