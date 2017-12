Johnny Hallyday gestorben

Im Alter von 74 Jahren ist Johnny Hallyday am 6. Dezember 2017 einer Lungenkrebserkrankung erlegen. Der französische Künstler galt mit gut 110 Millionen verkauften Alben als der erfolgreichste Künstler seiner Heimat. Der am 15. Juni 1943 als Jean-Philippe Smet in Paris geborene Sänger veröffentlichte seine erste Single 1960 und brachte den Rock'n' Roll nach Frankreich.Der fünfmal verheirate Sänger, der auch ob seines Lebenswandels, Drogenerfahrungen und Steuerproblemen Schlagzeilen machte, war später auch mit anderen Genres erfolgreich. Unter anderen nahm er Blues-, Country-, Soul- und Chanson-Alben auf. Zu seinen größten Hits gehören "Oh, Ma Jolie Sarah", "Je t'aime" und "Quelque Chose De Tennessee". Er war ein gefeierter Bühnenstar, der mehr als 50 Tourneen spielte. Zudem war er auch als Schauspieler erfolgreich.In Frankreich veröffentlichte Präsident Emmanuel Macron einen Nachruf, in dem er schreibt, dass "in jedem von uns etwas von Hallyday" stecke. "Er hat einen Teil von Amerika in unser nationales Panthéon gebracht."

