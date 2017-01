John Fogerty hat sich für Wintrup entschieden

Der Wintrup Musikverlag vertritt künftig einen großen Teil des Katalogs von John Fogerty , dem Sänger, Gitarristen und Songwriter der 1972 aufgelösten Band Creedence Clearwater Revival , in Deutschland, Österreich, der Schweiz und einigen weiteren europäischen Gebieten.Zu dem von Wintrup administrierten Katalog gehören Titel wie "Have You Ever Seen The Rain", "Hey Tonight", "Travelin' Band", "Who'll Stop The Rain", "Looking Out My Backdoor" oder "Down On The Corner".Da die Gespräche und Verhandlungen über diesen Abschluss bereits sehr lange geführt worden seien, freue sich Walter Holzbaur , Inhaber und Geschäftsführer Wintrup Musikverlage, nun umso mehr über die Neuzugänge, heißt es aus Detmold.Der mittlerweile 71-jährige John Fogerty veröffentlichte zuletzt 2013 mit "Wrote A Song For Everyone" ein neues Studiowerk. Das von Sony Music vermarktete Album erreichte in den Offiziellen Deutschen Charts Platz 24. Er tourt beständig und war in den vergangenen Jahren auch in Deutschland immer wieder live zu sehen.

