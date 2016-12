Jens Michow: "Gab noch nie einen derart prall gefüllten Konzertkalender"

In einem Gastbeitrag für MusikWoche analysiert Jens Michow , Präsident des Bundesverbands der Veranstaltungswirtschaft (bdv) , die herausragenden Moment im Musikgeschäft:Ich kann nicht für "das Musikgeschäft" sprechen und reduziere daher meine Antwort auf die durch unseren Verband vertretene Konzert- und Veranstaltungs- wirtschaft. Herausragende Momente sind ja leider nicht nur positiv, sondern es gibt auch Momente, die aufgrund ihrer Bedauerlichkeit aus dem Üblichen herausragen. Das waren leider die starken Unwetter, unter denen in diesem Jahr diverse Open- Air-Veranstaltungen gelitten haben und von denen einige - wie Southside und Rock am Ring - sogar abgesagt werden mussten.Als auf der Negativseite herausragend wird Veranstaltern ebenso wie dem Publikum auch das Erfordernis der Erhöhung der Sicherheitsmaßnahmen in Erinnerung bleiben, die seit 2016 nach den grausamen Terroranschlägen in Paris auch bei Konzerten erforderlich wurden. Aber der Live-Entertainment-Markt wurde natürlich auch durch zahlreiche positiv herausragende Ereignisse geprägt. Der Umfang des Konzertangebots dürfte 2016 gegenüber den Vorjahren nochmals zugenommen haben.Mehr zum Thema lesen Abonnenten in MusikWoche Heft 52/2016, im Livepaper oder hier

