jazzopen fast komplett

Großansicht Startete seine Karriere in den 60er-Jahren: Herbie Hancock (Bild: Douglas Kirkland) Startete seine Karriere in den 60er-Jahren: Herbie Hancock (Bild: Douglas Kirkland)

Das Programm für die 24. Ausgabe der jazzopen, die vom 7. bis zum 16. Juli 2017 in Stuttgart stattfinden, steht mit Acts wie Quincy Jones, Herbie Hancock oder Kamasi Washington fest. Ein Überraschungskonzert wollen die Veranstalter von Opus allerdings erst in Kürze bekannt geben."Für den 15. Juli arbeiten wir noch an einem außergewöhnlichen Act, der einige Tage mehr Vorbereitung benötigt", erklärt Jürgen Schlensog , Geschäftsführer Opus.Die Verleihung der German Jazz Trophy im Eventcenter SpardaWelt bildet am 7. Juli erneut den Auftakt des Festivals. Der Award geht 2017 an den südafrikanischen Pianisten Abdullah Ibrahim.Am 12. Juli eröffnen Norah Jones und Jamie Cullum die Konzertreihe auf dem Schlossplatz . Jan Delay Disko No.1 & Friends spielen dort am 13. Juli, bevor anschließend Buddy Guy, Beth Hart und Steve Winwood zu einer Blues-Rock-Night am 14. Juli laden. Am 16. Juli gestaltet schließlich Musiklegende Quincy Jones einen Abend mit George Benson, Dee Dee Bridgewater, Jacob Collier, der SWR Bigband und dem Stuttgarter Kammerorchester.Zum ersten Mal bespielen die jazzopen 2017 auch eine Bühne im Innenhof des Alten Schlosses. Dort präsentiert das Festival Lee Ritenour & Dave Grusin (8. Juli), Bob Geldof (9. Juli), Jazzlegende Herbie Hancock (10. Juli) und als Abschluss den Saxophonisten Kamasi Washington (11. Juli).Der Komponist Wayne Shorter gibt mit seinem Quartett am 9. Juli ein Konzert in der Liederhalle . Diese sogenannte "lange Jazznacht" wird vom kubanischen Pianisten Chucho Valdés eröffnet. Im Scala Ludwigsburg treten der Soulmusiker Michael Kiwanuka (1. Juli) und Pianist Chilly Gonzalez (12. Juli) auf.Die Veranstalter von Opus rechnen insgesamt mit rund 40.000 Gästen. 2016 erreichte das Festival mit 36.000 Besuchern und 97 Prozent Bühnenauslastung einen neuen Rekord.Das vollständige Programm gibt es auf den Onlineseiten der jazzopen

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Livebiz MusikWoche.livedaily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Livebranche. Kostenlos lesen