Jazzgitarrist Larry Coryell gestorben

Verstorben: der Jazzgitarrist Larry Coryell

Am 19. Februar 2017 ist Larry Coryell im Alter von 73 Jahren in einem New Yorker Hotelzimmer im Schlaf gestorben. Der einflussreiche US-Jazzgitarrist gehörte zu den Gründerfiguren der sogenannten Fusion zwischen Rock, Jazz und fernöstlicher Musik.Der am 2. April 1943 im texanischen Galveston geborene Musiker gründete 1965 mit den Free Spirits seine erste und einflussreiche Band, auf deren Alben er die Mischung verschiedener Genres vorantrieb. Wegen dieser Pionierleistung wurde er oft "Godfather Of Fusion" genannt. Er verfeinerte diesen Stil auf seinen Soloalben wie "Coryell" und "Spaces" aus dem Jahr 1969, zudem arbeitete er später unter anderem mit Miles Davis, Chet Baker, John McLaughlin, Chick Corea, Billy Cobham und Alphonse Mouzon.Er war bis zuletzt aktiv, veröffentlichte beständig neue Platten und stand auf der Bühne. So absolvierte er noch am Wochenende vor seinem Tod zwei Auftritte im New Yorker Iridium Jazz Club.

Quelle: MusikWoche

