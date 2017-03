Jazzfest Rottweil begeht Jubiläum

Am 30. April geht das Jazzfest Rottweil mit der Auftaktveranstaltung "Jazz in Town" in seine 30. Runde Die Vorbereitungsarbeiten sowie der Ticketverkauf für die Jubiläumsausgabe "laufen auf Hochtouren", wie das Veranstalterteam um Festivalleiter Claus Gams meldet.Insbesondere für die Soul und Funk-Partynacht mit Nina Attal und Electro Deluxe sowie den Abend mit Axel Prahl und seinem Inselorchester sei die Nachfrage enorm. Insgesamt stimme die bisherige Resonanz auf das vielseitige Jazzfest-Programm 2017 die Verantwortlichen "sehr optimistisch".Den Start des Jazzfests-Jubiläums bildet wie gewohnt das Musikspektakel "Jazz in Town" am 30. April. Bereits ab 16.00 Uhr gibt es in der Innenstadt ein "Special" zum Rottweiler Turmjahr. Abends dann ist über 30-mal Livemusik in ebenso vielen Lokalitäten zu genießen.Den Auftakt der Veranstaltungen in der Alten Stallhalle machen am 5. Mai Die CubaBoarischen, die kubanische Salsa, bayerische Traditionals und Mundart-Pop unter einen Hut bringen. Zur After-Show-Party lädt anschließend das Cubano-Sextett Tocame Son ein. Tags darauf folge "der Party-Power-Doppelpack" mit Nina Attal & Band und Electro Deluxe.Am 7. Mai präsentiert Cassandra Steen mit ihrem Unplugged-Quintett wird Songs zwischen Soul und Pop, darunter ihren Hit "Stadt" und Titel des aktuellen Albums "Kraft".Weiter geht es am 10. Mai mit Manu Katché , einem der international renommiertesten Schlagzeug-Stilisten, der unter anderem schon mit Peter Gabriel, Sting, den Simple Minds und den Dire Straits zusammenarbeitete.Bluesrock ist angesagt am 12. Mai mit Ten Years After . Neben den originalen Gründungsmitgliedern Chick Churchill (Keyboards) und Ric Lee (Schlagzeug) stehen aktuell der mehrfache "British Blues Award"-Gewinner Marcus Bonfanti (Gesang, Gitarre) sowie Bass-Ikone Colin Hodgkinson (Spencer Davis, Alexis Korner, Jon Lord, Whitesnake, Chris Rea) auf der Bühne. Die Jeff Jensen Band übernimmt an disem Abend den Part als Opener und später als Late-Night-Act. Axel Prahl und sein Inselorchester runden am 13. Mai das Programm des mittleren Jazzfest-Wochenendes ab.Die Sängerin China Moses stellt am 18. Mai in Rottweil ihr Album "Nightintales" im Spannungsfeld zwischen Soul, Gospel, R&B, Jazz, Blues und Pop.Am 19. Mai präsentiert Klaus Doldinger einen Querschnitt seines vielfältigen künstlerischen Schaffens. Im ersten Programmteil musiziert der "Grand Seigneur des Jazz", wie ihn das Jazzfest-Team rühmt, gemeinsam mit dem Orchester der Kammeroper München seine Fernseh- und Filmmusikklassiker wie das "Tatort"-Thema und Soundtrackpassagen aus "Das Boot" oder "Die unendliche Geschichte" In Teil zwei zelebriert Doldinger Jazzrock mit seiner Formation Passport.Das Jazzfest-Finale bestreiten am 20. Mai Gitarrenlegende Larry Carlton , vierfacher Grammypreisträger und insgesamt 19 Mal für den Amerikansichen Musikpreis nominiert, und die SWR Big Band mit ihrem "ersten und auch einzigen gemeinsamen Konzert".Tickets für das Jazzfest-Jubiläum sind unter anderm über die Festival-Website zu beziehen.

