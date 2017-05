jazzahead! verbucht Rekordbesuch

Großansicht Von Beginn an gut besucht: die zwölfte jazzahead! lockte 3169 Fachteilnehmer aus 60 Nationen an (Bild: Jan Rathke / Messe Bremen) Von Beginn an gut besucht: die zwölfte jazzahead! lockte 3169 Fachteilnehmer aus 60 Nationen an (Bild: Jan Rathke / Messe Bremen)

Großansicht Volle Hütte bei Diazpora im Theater Bremen: Die Konzerte der Clubnacht der jazzahead! lockten 7562 Besucher in die insgesamt 40 Spielstätten, rund 1000 mehr als im Vorjahr (Bild: Nikolai Wolff / Messe Bremen) Volle Hütte bei Diazpora im Theater Bremen: Die Konzerte der Clubnacht der jazzahead! lockten 7562 Besucher in die insgesamt 40 Spielstätten, rund 1000 mehr als im Vorjahr (Bild: Nikolai Wolff / Messe Bremen)

Großansicht Partnerland für 2018: Polen tritt im kommenden Jahr die Nachfolge von Finnland an (Bild: Jan Rathke / Messe Bremen) Partnerland für 2018: Polen tritt im kommenden Jahr die Nachfolge von Finnland an (Bild: Jan Rathke / Messe Bremen)

Die jazzahead! 2017 kann mit einem erneutem Besucher- und Teilnehmerrekord punkten: Die Veranstalter zählten bei der zwölften Ausgabe der Fachmesse vom 27. bis zum 30. April 2017 in Bremen insgesamt rund 17.600 Besucher sowie deutliche Zuwächse bei Fachbesuchern und Ausstellern: So kamen 1356 ausstellende Firmen in die Räumlichkeiten der Messe Bremen, vor Jahresfrist waren es noch 969. 3169 Fachteilnehmer aus 60 Nationen besuchten die jazzahead!, nach 2742 im Jahr 2016. Damit können die Veranstalter ein Plus von rund 40 Prozent bei den Ausstellern und von etwa 15 Prozent bei den Fachbesuchern vorweisen.Die erneuten Zuwächse führt Projektleiterin Sybille Kornitschky unter anderem auf die bereits im Vorjahr geänderten Einlassbedingungen zurück. So erhalten nur noch registrierte Fachbesucher Zugang zur Messe, nicht mehr die Inhaber eines Besuchertickets. Viele Fachbesucher hätten die Änderungen angenommen: So habe sich die Zahl der Registrierungen vor Ort im Vergleich zum Vorjahr halbiert: "Denn nur wer sich rechtzeitig registriert, kann sich auch angemessen auf die Messeteilnahme vorbereiten", findet Kornitschky.Die Hallen der Messe Bremen waren schon am Eröffnungstag bestens besucht: "Der Donnerstag wurde als Messetag stärker angenommen als bisher, bereits kurz nach Messebeginn füllten sich Stände und Gänge merklich", lässt Hans Peter Schneider wissen, Geschäftsführer der Messe Bremen & ÖVB-Arena . Schon am ersten Abend der Messe hätten die gestiegenen Teilnehmerzahlen zu vollen Konzertsälen bei der Finnischen Nacht geführt. Die Repräsentanten des Partnerlands Finnland hätten es "verstanden, auf sich aufmerksam zu machen", bestätigt auch Sybille Kornitschky, die sich im Gespräch mit MusikWoche glücklich über das Ergebnis der jazzahead! 2017 zeigt: "Wir haben von Beginn an in freundliche Gesichter geschaut", sagt Kornitschky. "Und das hat sich bis zum Abschluss so gehalten."Im Livebereich waren die Showcase-Konzerte am Freitag- und am Samstagabend komplett ausverkauft: "Alle Bands der Showcase-Konzerte, mit denen ich gesprochen habe, waren überwältigt vom Publikumszuspruch, sowohl mengenmäßig als auch von der ungeheuer positiven Resonanz auf ihre Musik", sagt Uli Beckerhoff vom künstlerischen Leitungsteam der jazzahead!, der auch für die Clubnight der jazzahead! von einem Besucherrekord berichten kann: 7562 Besucher kamen zu den verschiedenen Programmpunkten in die insgesamt 40 Spielstätten, rund 1000 mehr als im Vorjahr.Für 2018 steht bereits ein neues Partnerland fest: So soll im kommenden Jahr Polen im Mittelpunkt der internationalen Messe und des stadtweiten Festivals stehen: "Wir fühlen uns sehr geehrt, das Potenzial der zeitgenössischen polnischen Jazzszene in Bremen zu zeigen", lässt Michal Hajduk vom Adam Mickiewicz Institute wissen.2018 findet das Festival der jazzahead! vom 5. bis zum 22. April statt, die jazzahead!-Messe geht vom 19. bis zum 22. April über die Bühne.

Quelle: MusikWoche

