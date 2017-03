jazzahead! rechnet mit 3000 Fachteilnehmern

Die Veranstalter von der Messe Bremen rechnen mit 3000 Fachteilnehmern, die zur zwölften Ausgabe der Fachmesse jazzahead! vom 27. bis zum 30. April 2017 nach Bremen kommen.Dies liegt daran, dass mehr Teilnehmer als sonst aus Ländern wie Polen, Ungarn, Slowenien, Slowakei und den baltischen Staaten anreisen würden, wie Sybille Kornitschky , Projektleiterin der jazzahead!, erklärt: "Die zentraleuropäischen Länder waren bisher kaum bis gar nicht auf der jazzahead! vertreten, was uns mit Blick auf die aktiven Szenen in diesen Ländern, mit vielen Festivals und einem breiten Publikum, motiviert hat, erstmalig auch einen Gemeinschaftsstand für Länder aus Zentraleuropa zu organisieren, der bisher sehr gute Resonanz fand. Brücken in diese Regionen Europas zu schlagen und den Austausch stärker anzukurbeln, wird für viele Protagonisten des Jazzbusiness immer wichtiger." 2016 kamen 2742 Fachbesuchern zur jazzahead!, im Jubiläumsjahr 2015 waren es immerhin 3010 . Dafür ging die Zahl der ausstellenden Firmen leicht nach oben. Waren es 2015 noch 929 Firmen, so kamen im vergangenen Jahr schon 969 Firmen zur jazzahead!.Außerdem rückt das Team des Branchentreffs mit einem Symposium zum Thema Improvisation und Jazz für Kinder die Arbeit mit dem musikalischen Nachwuchs in den Fokus. Bei dem Symposium, das im Vorfeld der Messe am 27. April über die Bühne geht, wird erstmalig die Vermittlung von Jazz für Kinder im KiTa- und Grundschulalter beleuchtet, wie es aus Bremen heißt.Beim Showcase-Programm setzt hingegen Finnland als Partnerland einen Akzent. Insgesamt haben die Veranstalter von der Messe Bremen 40 Bands aus 19 Ländern für die zwölfte jazzahead! ausgewählt. Das komplette Programm der Showcases gibt es auf den Onlineseiten des Events zu sehen.

