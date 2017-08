Jazz-Gitarrist John Abercrombie verstorben

Nach einer langen Krankheit ist John Abercrombie am 22. August 2017 im Alter von 72 Jahren in seiner Heimat in Cortland im US-Bundesstaat New York gestorben. Der einflussreiche Jazz-Gitarrist stand seit 1974 bei ECM unter Vertrag. Hier erschien damals sein Solodebüt "Timeless". Zuvor hatte der am 16. Dezember 1944 in Port Chester im Staat New York geborene Musiker bereits mit Künstlern wie den Brecker Brothers, Gil Evans und Billy Cobham gearbeitet.Abercrombie war 1967 Absolvent des Berklee College Of Music in Boston und machte sich als innovativer Gitarrist in den Stilen zwischen Fusion, Jazzrock und Avantgarde-Jazz einen Namen. Er spielte oft mit Ralph Towner, Charles Lloyd und dem Drummer Jack DeJohnette zusammen. Mit DeJohnette sowie dem Bassisten Dave Holland bildete er das Trio Gateway, das in der zweiten Hälfte der 70er-Jahre zwei wichtige Alben bei ECM veröffentlichte.Im Januar 2017 erschien bei ECM das Album "Up And Coming", auf dem John Abercrombie mit Marc Copland, Drew Gress und Joey Baron zu hören ist.

Quelle: MusikWoche

