Jazz At Berlin Philharmonic geht in die neue Saison

Termine:

Am 20. September 2017 startet Jazz At Berlin Philharmonic in die sechste Spielzeit. 2012 rief Siggi Loch , CEO beim Jazzlabel ACT Music + Vision , die Konzertreihe zusammen mit der Stiftung Berliner Philharmoniker ins Leben.Im Mittelpunkt des Auftaktkonzerts, das am 20. September im Kammermusiksaal der Berliner Philharmonie stattfindet, steht der schwedische Saxofonist, Flötist und Klarinettist Magnus Lindgren. Zusammen mit seiner Band und dem deutschen Trompeter Till Brönner spielt er Stücke, die sich an dem 1969 veröffentlichten Album "Memphis Underground" des amerikanischen Flötisten Herbie Mann orientieren.01.11.2017 "Sisters in Jazz"16.03.2018 "Swing, Swing, Swing - A Tribute to Benny Goodman"29.03.2018 "Michael Wollny 40" - Das Geburtstagskonzert

