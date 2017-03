Jay-Z will mit Arrive Start-ups anschieben

Großansicht Tanzt auf einer weiteren Hochzeit: Jay-Z hebt mit Roc Nation unter dem Namen Arrive eine neue Gesellschaft aus der Taufe (Bild: Universal Music) Tanzt auf einer weiteren Hochzeit: Jay-Z hebt mit Roc Nation unter dem Namen Arrive eine neue Gesellschaft aus der Taufe (Bild: Universal Music)

Der Musiker und Geschäftsmann Shawn "Jay-Z" Carter hat mit dem von ihm mitbegründeten Unternehmen Roc Nation eine neue Gesellschaft aus der Taufe gehoben: Arrive will jungen und aufstrebenden Firmen unter die Arme greifen - und zwar in Hinblick auf frühe Finanzierungsrunden und durch beratende Aktivitäten, vor allem aber auch durch Hilfestellungen im Bereich Musik und Marken, Hier ist Roc Nation unter anderem durch seine vielfältigen Künstler- und Sportaktivitäten bestens vernetzt.Roc Nation baut Arrive wiederum in Zusammenarbeit mit den Beteiligungsgesellschaften Primary Venture Partners und GlassBridge Asset Management auf, wie das Unternehmen jüngst bestätigte Unklar bleibt derweil, ob es sich bei Arrive nun um die erst kürzlich gerüchteweise kolportierten Aktivitäten von Jay-Z in Hinblick auf den Aufbau eines Fonds für Wagniskapital handelt. Laut "TechChrunch" könnte es sich hier noch einmal um eine eigene Geschichte handeln.

Quelle: MusikWoche

