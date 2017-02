Jay-Z plant Wagniskapitalgesellschaft

Großansicht Will sein Imperium vergrößern: Shawn "Jay-Z" Carter Will sein Imperium vergrößern: Shawn "Jay-Z" Carter

Der Musiker und Unternehmer Jay-Z, der bereits Anteile an diversen Firmen hält und den Streamingdienst Tidal besitzt, will nun einen Risikokapitalfonds gründen. Wie das Nachrichtenportal "Techcrunch" mitteilte , will der Rapper den Fonds zusammen mit seinem langjährigen Partner Jay Brown aufsetzen. Mit der Beteiligungsgesellschaft wollen sie in junge Start-ups investieren. Hilfe bekommen die beiden Partner dabei von der Finanzgesellschaft Sherpa Capital, die von einigen frühen Investoren des Technologiekonzerns Uber geschaffen wurde.Auch Jay-Z investierte 2011 in Uber, das heute vor allem für seine Taxidienste bekannt ist, und in den letzten sechs Jahren seinen Wert um das 200-fache steigern konnte, wie es bei "Techcrunch" heißt.

Quelle: MusikWoche

