Jan Mewes übernimmt Management von Blake

Großansicht Trafen sich bei der Weihnachtsshow von Carmen Nebel (von links) Stephan Bowman, Humphrey Berney, Ollie Baines (alle Blake) und Künstlermanager Jan Mewes (Bild: Sascha Baumann/all4foto.de) Trafen sich bei der Weihnachtsshow von Carmen Nebel (von links) Stephan Bowman, Humphrey Berney, Ollie Baines (alle Blake) und Künstlermanager Jan Mewes (Bild: Sascha Baumann/all4foto.de)

Das britische Vokaltrio Blake setzt beim Künstlermanagement für Deutschland, Österreich und die Schweiz künftig auf die Hamburger Agentur von Jan Mewes . Die Gruppe um Stephan Bowman, Humphrey Berney und Ollie Baines blickt auf weltweit über 1,5 Millionen verkaufte Alben und 700 Konzerte in 26 Ländern zurück."Wie kaum eine zweite Gruppe lassen sie Klassik mit Pop zu einem neuen Ganzem verschmelzen", heißt es aus Hamburg über Blake. "Mit ihrem Charme und ihrem Können verzaubern sie ihre Fans, darunter auch namenhafte USA-Celebrities und die Royals.""Mit Blake haben wir es mit Ausnahmetalenten zu tun, die sich auf höchster kosmopolitischer Ebene bewegen.", fügt Jan Mewes an. "Es freut mich sehr, unser Künstlerrepertoire mit diesen tollen Stimmen, gepaart mit Eleganz und Glamour, zu ergänzen. Blake seien im deutschsprachigen Raum bereits "in der Szene angekommen", nun sei es an der Zeit, die Formation nicht nur den Liebhabern dieses Musikstils zu präsentieren, sondern auch dem breiten Publikum.

Quelle: MusikWoche

