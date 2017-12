Jamiroquai und Jamie Cullum bei den jazzopen

Vom 12. bis 22. Juli 2018 feiern die jazzopen stuttgart ihr 25-jähriges Jubiläum. Neben den Fantastischen Vier (22. Juli) stehen nun zwei weitere Schlossplatz-Abende fest: Am 18. Juli geben Jamiroquai ihre jazzopen-Premiere und läuten damit die Jubiläumsfeier auf der Festival-Hauptbühne ein. Es ist laut Veranstalter Opus das einzige Deutschland-Konzert der Band um Sänger Jay Kay während der Festivalsaison. Die britische Funk-, Disco- und Acid-Jazz-Formation, die weltweit mehr als 35 Millionen Alben verkauft hat, bringt Highlights aus ihrer über 25-jährigen Bandgeschichte und Titel des jüngsten Albums "Automaton" zu Gehör.Am 19. Juli 2018 folgt ein weiterer "britischer Abend" auf dem zentralen Platz in der Stuttgarter Innenstadt: Dann tritt der Sänger, Pianist und Entertainer Jamie Cullum nach seinen stürmisch umjubelten Gastspielen 2014 und 2015 erneut bei den jazzopen auf - und hat dann auch Songs eines neuen Longplayers in petto. Diesen Konzertabend eröffnen wird die Soulsängerin Joss Stone , die 2003 als 16-jährige ihr Debütalbum "The Soul Sessions" veröffentlichte, das mehrfach mit Platin ausgezeichnet wurde. Es sei zudem gut möglich, dass Cullum und Stone auch gemeinsam jammen werden, lässt das Opus-Team wissen.Ein Online-Presale für die genannten Konzerte hat am 7. Dezember über CTS Eventim begonnen. Der allgemeine offizielle Vorverkauf beginnt am 11. Dezember um 10.00 Uhr.Für die jazzopen 2018 stehen zudem bereits Engagements von Gregory Porter , der Stanley Clarke Band, Pat Metheny und Till Brönner im Innenhof des Alten Schlosses fest. Weitere Künstler für den Schlossplatz will Opus in den nächsten Wochen bekanntgeben.

