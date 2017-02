James Blunt beehrt Swiss Music Awards

Großansicht Kommt zu den Swiss Music Awards nach Zürich: James Blunt (Bild: Jimmy Fontaine) Kommt zu den Swiss Music Awards nach Zürich: James Blunt (Bild: Jimmy Fontaine)

Kurz vor der zehnten Verleihung der Swiss Music Awards (SMA) , die am 10. Februar 2017 im Hallenstadion in Zürich stattfinden, konnten die Veranstalter die Veranstalter der Claim Event AG mit James Blunt einen internationalen Star für einen Liveauftritt gewinnen. "Dass wir so kurz vor der Show einen Superstar wie James Blunt präsentieren dürfen, ist für uns ein großes Geschenk zum zehnten Geburtstag", findet auch Oliver Rosa , Executive Producer SMA.James Blunt der in seiner Karriere bereits mehr als 20 Millionen Alben verkaufte, will "Love Me Better" präsentieren. Dabei handelt es sich um die erste Single aus dem neuen Album des britischen Künstlers: Warner Music will "The Afterlove" am 24. März veröffentlichen.Kurz zuvor hatten die Organisatoren der SMAs mit Alvaro Soler und Mark Forster zwei Live-Acts für die Jubiläumsgala präsentiert , der britische Sänger Rag'n'Bone Man hatte seinen Auftritt hingegen abgesagt.Neben Forster und Soler stehen zudem Auftritte der Schweizer Acts Damian Lynn, Lo & Leduc und Pegasus auf dem Programm der Preisverleihung. Als Medienpartner übertragen SRF zwei und One TV die Show live im Fernsehen, RSI.ch ist mit einem Livestream dabei.

Quelle: MusikWoche

