Jain und Renaud sind Künstler des Jahres in Frankreich

Zum 32. Mal wurden am 10. Februar die Victoires de la Musique, das französische Pendant zum Echo, verliehen. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen übertrug die fast vier Stunden lange Show live aus dem Zénith in Paris.Die Nominierungen für die zwölf Preiskategorien spiegelten das ganze Spektrum des französischen Musikmarkts wider, vom eher traditionellen Chanson von Veronique Sanson, Julien Doré oder Christophe Maé über Rock vom Trio Radio Elvis und urbanen Rap von Kool Shen bis hin zur Elektronik von Jean Michel Jarre und zur Weltmusik. Viele Kandidaten und Gewinner traten auch live auf, so setzten unter anderem Acts wie Jain, die 2016 als Entdeckung des Jahres ausgezeichnet wurde, Imany ("Don't Be So Shy"), der Rapper Jul und der Trompeter Ibrahim Maalouf Akzente.Künstlerin des Jahres 2017 wurde Jain, deren Debütalbum "Zanaka" zu den bestverkauften der vergangenen zwölf Monate in Frankreich gehörte und das auch international Erfolge feierte. Jain bekam außerdem den Preis für das beste Video ("Malaka").Mit Renaud, der mit seinem Comeback-Album "Renaud" den Bestseller des Jahres 2016 abgeliefert hat, wurde ein Altmeister als Künstler des Jahres ausgezeichnet. Als Entdeckung des Jahres holte sich das Rocktrio Radio Elvis die Victoires-Trophäe ab. Benjamin Biolay gewann mit "Palermo Hollywood" in der Kategorie "Chanson-Album des Jahres".Seit gut zwei Jahren ist Jul der am meisten gestreamte Rapper in Frankreich; seit Anfang 2016 war er mit drei Alben ununterbrochen in den Charts: mit "My World", "Émotions" und "L'Ovni" - "My World" bekam den Preis als "Urban-Album des Jahres".Mit vielen, oftmals ausufernden Liveauftritten, mit Gedenkmomenten für die 2016 verstorbenen Künstler, mit einigen überflüssigen Rückblenden sowie mit der Präsentation des französischen Beitrags für den Eurovision Song Contest - das Liedchen "Requiem", gesungen von Alma - zog sich die Liveübertragung aus dem Zenith in Paris gut vier Stunden lang hin und ließ es an Spannung fehlen. Lediglich der Auftritt der betagten Sängerin Calypso Rose aus Trinidad mit ihrer Band brachte karibisches Flair und Pfeffer in die Show.Elf der zwölf Preisträger wurden von insgesamt 600 Juroren bestimmt: Die Jury bestand aus 200 Künstlern (Musiker, Autoren, Komponisten), 200 Medienleuten und Vermittlern wie Festivalveranstalter oder Händler sowie 200 Profis aus dem Produzentenlager (sowohl für Liveshows wie für die Plattenfirmen). Lediglich beim Song des Jahres durfte das Publikum per Onlinevoting abstimmen. Es kürte "Je M'En Vais" von Vianney zum Sieger; Vianney war 2016 Künstler des Jahres.Renaud (Warner Music)Jain (Sony Music)"Les Conquêtes" von Radio Elvis (PIAS)L.E.J. (Live Nation, Mercury/Universal Music)"Palermo Hollywood" von Benjamin Biolay (Barclay/Universal Music)"Anomalie" von Louise Attaque (Barclay/Universal Music)"My World" von Jul (D'Or et de Platine/Musicast)"Far From Home" von Calypso Rose (Warner Music)"Layers" von Kungs (Universal Music)"Je M'En Vais" von Vianney (Tôt ou Tard/Wagram)Ibrahim Maalouf: "Red And Black Light"?"Makeba" von Jain

Quelle: MusikWoche

