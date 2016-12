Jahrescharts 2016: Udo Lindenberg und Alan Walker setzen sich durch

Die Sieger der Offiziellen Deutschen Musik-Jahrescharts, ermittelt von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie , heißen Udo Lindenberg und Alan Walker. Während der Panik-Rocker mit "Stärker als die Zeit" Warner Music ) das erfolgreichste Album 2016 veröffentlicht, gewinnt der Produzent und DJ mit "Faded" Sony Music ) in der Singles-Kategorie. Kein Song war seit Januar beliebter. Der EDM-Track führte im Frühjahr zehn Wochen die Singles-Charts an.Auf Platz zwei der Album-Jahresauswertung landet Schlagerstar Andrea Berg "Seelenbeben" (Bergrecords) feierte nicht nur den besten Start sämtlicher Berg-Alben, sondern rangierte wie Lindenbergs "Stärker als die Zeit" auch drei Mal hintereinander an der Spitze.Obwohl erst Mitte November veröffentlicht, stürmt der neue Longplayer von Metallica, "Hardwired...To Self-Destruct" ( Universal Music ), an die dritte Stelle der Jahrescharts. Dahinter folgen Helene Fischer mit "Weihnachten" sowie die Rolling Stones mit "Blue & Lonesome" (beide ebenfalls Universal Music). Erfolgreichste HipHop-Veröffentlichung 2016 auf Rang zwölf ist "Palmen aus Plastik" (Auf!Keinen!Fall!) von Bonez MC & RAF Camora vor "Advanced Chemistry" von den Beginnern auf 13.In den Singles-Jahrescharts landet "Die immer lacht" von Stereoact feat. Kerstin Ott (Kontor Records) hinter Alan Walkers "Faded" auf Rang zwei. Die Positionen drei bis fünf belegen "Cheap Thrills" von Sia feat. Sean Paul (Sony Music), Imanys Sommerhit "Don't Be So Shy" (Universal Music) sowie "One Dance" von Drake feat. WizKid & Kyla (Universal Music).

