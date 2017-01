Jahrescharts 2016 Frankreich: Streaming setzte Siegeszug fort

Großansicht Der Jahresbeste: Renaud Der Jahresbeste: Renaud

Großansicht Internationale Produktionen überwiegen: die zehn am meisten gestreamten Tracks in Frankreich Internationale Produktionen überwiegen: die zehn am meisten gestreamten Tracks in Frankreich

Im Vergleich zum Vorjahr legten die Streamingzahlen in Frankreich 2016 um 55 Prozent zu. Dies gab der Branchenverband SNEP (Syndicat National de l'Edition Phonographique) anlässlich der Veröffentlichung der 200 erfolgreichsten Alben des Jahres 2016 in Frankreich bekannt.In die von GfK erhobene Bestenliste fließen neben den physischen Verkäufen auch Streamingabrufe und Downloads mit ein. Insgesamt kumulierten diese 200 Alben demnach rund 17 Millionen Longplay-Äquivalente. Downloads trugen mit rund 30 Prozent zum Ergebnis bei, der Streaminganteil ist auf rund 25 Prozent gestiegen.Streaming setzte 2016 seinen Siegeszug fort. Mit 28 Milliarden Streams hat sich die Nutzung im Vergleich zu 2014 (zwölf Milliarden) mehr als verdoppelt und im Vergleich zu 2015 (18 Milliarden) um 55 Prozent zugelegt. Die 200 erfolgreichsten Alben 2016 brachten es auf insgesamt 3,8 Milliarden Streams (2015: 2,8 Milliarden). Die monatlichen Streamingaufrufe haben sich von Januar 2015 (151 Millionen) bis Dezember 2016 (544 Millionen) verdreifacht."Cheap Thrills" von Sia feat. Sean Paul war 2016 mit insgesamt 63 Millionen Aufrufen der erfolgreichste Einzeltitel auf den verschiedenen Steamingplattformen. Jeder der 200 am meisten gestreamten Tracks hatte 2016 mehr als zehn Millionen Plays auf dem Zähler; 2015 überschritten lediglich 100 Titel diese Schwelle. Auf mehr als 20 Millionen Streams brachten es 63 Stücke, 2015 waren es nur 24.Unter den 200 erfolgreichsten Alben des Jahres 2016 in Frankreich findet sich mit "25" von Adele auf Rang 20 (XL/Wagram) lediglich eine englischsprachige internationale Produktion. Auf dem Siegertreppchen steht Altmeister Renaud, der von seinem Comeback-Album "Renaud" (Warner Music) mehr als 750.000 Exemplare verkaufte. Die Castingband Kids United konnte ihre beiden Alben platzieren, auf Rang drei und vier. Mit Claudio Capéo und Jain finden sich zwei weitere Newcomer in den Top 20.Auf Rang 16 steht "Chambre 12" von Louane (Universal Music), das mit damals 800.000 Einheiten meistverkaufte Album 2015. Im Jahr 2016 kamen weitere 200.000 Exemplare hinzu, so dass sich die junge Sängerin aus Nordfrankreich in den exklusiven Club der Millionenseller einreihen kann, zu Kollegen wie Stromae, Maître Gims oder Kendji Girac. "Chambre 12" ist mit bislang mehr als 250.000 exportierten Einheiten auch ein internationaler Erfolg.Mit sechs Alben in den Top 20 erweist sich Rap als starkes Marktsegment; drei dieser sechs Longplayer gehen allerdings aufs Konto von Jul, der zusammen mit dem Duo PNL dafür sorgt, dass der Indievertrieb Musicast vier der 20 verkaufstärksten Titel verbuchen kann.SNEP-Direktor Guillaume Leblanc merkt an: "Wir freuen uns, dass französische Pop-Produktionen mit 48 Prozent fast die Hälfte aller Verkäufe verbuchen. Und wenn man noch Urban und Rap dazu rechnet, erreicht der Anteil lokaler Produktionen mehr als 75 Prozent."1. Renaud - Renaud (Parlophone/Warner Music)2. Céline Dion - Encore Un Soir (Columbia/Sony Music)3. Kids United - Monde Meilleur (Play On/Warner Music)4. Kids United - Tout Le Bonheur Du Monde (Play On/Warner Music)5. M. Pokora - My Way (TF1/Sony Music)6. Kendji Girac - Ensemble (Mercury/Universal Music)7. Maître Gims - Mon C?ur Avait Raison (Jive Epic/Sony Music)8. PNL - Dans La Légende (QLF/Musicast)9. Christophe Maé - L'Attrape-Reves (Warner Music)10. Jul - My World (D'Or Et De Platine/Musicast)11. Jul - Émotions (D'Or Et De Platine/Musicast)12. Claudio Capéo - Claudio Capéo (Jo & Co/Sony Music)13. Les Enfoirés - 2016: Au Rendezvous Des Enfoirés (Columbia/Sony Music)14. Jain - Zanaka (Columbia/Sony Music)15. Julien Doré - & (Columbia/Sony Music)16. Louane - Chambre 12 (Mercury/Universal Music)17. Soprano - L'Everest (Warner Music)18. Jul - L'Ovni (D'Or Et De Platine/Musicast)19. Fréro Delavega - Des Ombres Et Des Lumières (Capitol/Universal Music)20. Adele - 25 (XL/Beggars/Wagram)

