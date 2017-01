Jahresauswertung: Udo Lindenberg war 2016 stärker als seine Kollegen

"Stärker als die Zeit" von Udo Lindenberg war 2016 das erfolgreichste Album des Jahres und verhalf Warner Music zu einem klaren Plus. Aber auch Sony Music legte zu. Souveräne Nummer eins in den Firmenverwertungen bleibt jedoch Weltmarktführer Universal Music.In der wichtigen Albumwertung kommt Universal Music bei den Chartsanteilen im vergangenen Jahr auf 43,43 Prozent (Vorjahr: 48,08 Prozent). Bei den Singles verbessern sich die Berliner von 38,72 auf 41,11 Prozent und bei den Compilations steht der von Frank Briegmann geleitete Major bei 42,76 Prozent. Damit kann Universal Music auch 2016 erneut das Triple einfahren. Dieses Bild setzt sich fort bei den nationalen Auswertungen im Longplay- und Singles-Segment.Aber auch die anderen Majors können 2016 angesichts ihrer Werte bei den Chartsanteilen als ein gutes Jahr verbuchen. Sony Music verbessert sich von 18,10 auf 21,10 Prozent; die Mitbewerber von Warner Music machen nicht zuletzt dank Udo Lindenberg einen Satz von 12,62 Prozent auf 18,45 Prozent.Die in den vergangenen Jahren konstante Aufwärtsbewegung der Indies wurde 2016 jedoch etwas ausgebremst. 2015 erzielten die unabhängigen Vertriebe im Albumsegment noch einen Anteil von 21,2 Prozent, 2016 waren es nur noch 17,02 Prozent.In der Verlagsauswertung liegt unverändert Sony/ATV vorn. Warner/Chappell schiebt sich an BMG vorbei, die Universal Music Publishing Group behauptet sich auf Position vier, gefolgt von Kobalt Grand H und Roba . Wobei Budde seinen Chartsanteil im Vorjahresvergleich rund verdoppeln kann.Mehr zum Thema lesen Abonnenten in MusikWoche Heft 3/2016, im Livepaper oder hier

