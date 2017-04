Jahnke holt Herbie Hancock

Die Karsten Jahnke Konzertdirektion hat Jazzlegende Herbie Hancock für drei Gastspiele mit seiner Band in deutschen Konzertsälen im November 2017 engagiert. Der 77-jährige Pianist und Komponist spielt am 21. November im Berliner Admiralspalast und kommt auf seiner ersten Tournee mit Jahnke hierzulande seit 2012 anschließend nach Essen und München. Zuvor gastiert er noch in der Sommersaison beim Zelt-Musik-Festival (ZMF) in Freiburg.Hancock zur Seite stehen bei den Konzerten Vinnie Colaiuta (Schlagzeug), James Genus (Bass), Lionel Loueke (Gitarre, Gesang) und Terrace Martin (Keyboards, Saxofon).Sein deutscher Tourveranstalter charakterisiert den 14-fachen Grammy-Gewinner und Oscar-Preisträger Herbie Hancock als einen Künstler, der auch im sechsten Karrierejahrzehnt keinesfalls stehen bleibe, sondern "nach wie vor mit hellwachem Interesse am Puls der Zeit in Sachen Welt-Kultur, Technologie, Business und Musik zu finden" sei.Immer wieder wirkte Hancock als Pionier: Als Mitglied des Miles Davis Quintet erneuerte er den Jazz. Für seine eigene Musik entwickelte er neue Herangehensweisen in Sachen Aufnahmetechnik, und in den 70-er Jahren verknüpfte er elektrischen Jazz und Rock zu einem innovativen Stil, dessen Einfluss bis heute nachwirkt. "Niemand hat der Generation von HipHop und Dance Music Künstlern mehr Samples beschert als Hancock in dieser Schaffensperiode", heißt es aus dem Hause Jahnke hierzu. In den Achtzigern landete Hancock mit Ausflügen in die elektronische Dance-Music mit "Rockit" und "Future Shock" Welthits. Diesen Ansatz wiederholte er Anfang der 2000er mit "Future2Future", einer Kollaboration mit HipHop- und Techno-Künstlern ebenfalls sehr erfolgreich.Herbie Hancock arbeitet im Lauf seiner Karriere nicht nur mit etlichen Jazzgrößen zusammen, sondern kollaborierte immer wieder mit Stars aus Rock und Pop wie Sting, Santana, Annie Lennox, John Mayer, Christina Aguilera, Pink, Joss Stone oder Damien Rice.Hancock setzt sich zudem für die Ausbildung junger Jazzkünstler ein, ist kreativer Berater des Los Angeles Philharmonic Orchestra sowie Gründer des internationalen Komitees "Artists For Peace". 2014 eröffentlichte er seine Memoiren. Im Februrar 2016 wurde Hancock der Grammy Lifetime Achievement Award überreicht, und momentan arbeitet er an einem neuen Album.Tickets für die Tour sind unter anderem direkt über die Homepage von Karsten Jahnke zu beziehen.23.07.2017 Freiburg, ZMF21.11.2017 Berlin, Admiralspalast23.11.2017 Essen, Philharmonie29.11.2017 München, Philharmonie

