ITM Agency verlängert Tour von Dirkschneider

Großansicht Gibt seinen Fans noch einmal die Gelegenheit, alte Accept-Songs zu hören: Udo Dirkschneider (Bild: ITM) Gibt seinen Fans noch einmal die Gelegenheit, alte Accept-Songs zu hören: Udo Dirkschneider (Bild: ITM)

Im Februar 2017 beendete die Band Dirkschneider mit einem Konzert in Philadelphia die Tournee, bei der der einstige Accept-Sänger Udo Dirkschneider zum letzten Mal Songs seiner alten Band singen sollte. Nun geht die von der ITM Agency veranstaltete Tour wegen der hohen Nachfrage in die Verlängerung.Mehr als zwei Drittel aller Shows weltweit seien restlos ausverkauft gewesen, teilt der Veranstalter mit. Zudem habe die jüngste Dirkschneider-Tour den Sänger "durch die seit Langem größten Hallen seiner Karriere" geführt.Bei den Terminen im Dezember wolle Dirkschneider eine nahezu komplett neue Setlist spielen, die sich jedoch abermals ausschließlich aus Accept-Songs speist. "Es sind noch so viele Hits übrig, die wir beim letzten Mal nicht gespielt haben, die aber permanent gewünscht wurden", sagt Udo Dirkschneider. "Also wollen wir das jetzt auf dieser Tour einfach machen."Nach Abschluss dieser Tournee will Udo Dirkschneider dann nur noch Songs seiner aktuellen Band, U.D.O., spielen. .02.12.17 Leipzig, Haus Auensee03.12.17 Oberhausen, Turbinenhalle05.12.17 Hamburg, Große Freiheit 3606.12.17 Hannover, Capitol07.12.17 Bremen, Aladin09.12.17 Osnabrück, Hyde Park10.12.17 Berlin, Huxley ´s12.12.17 Köln, Essigfabrik15.12.17 Tuttlingen, Stadthalle17.12.17 Stuttgart, LKA19.12.17 CH-Pratteln, Z722.12.17 Geiselwind, Eventhalle23.12.17 Mannheim, Maimarkthalle

Quelle: MusikWoche

