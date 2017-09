Itchy setzen sich für OceanCare ein

Großansicht Mit Plastik unter Palmen am Strand von Mallorca: die drei Itchy-Musiker mit zwei OceanCare-Repräsentanten (Bild: OceanCare und Asociación Ondine) Mit Plastik unter Palmen am Strand von Mallorca: die drei Itchy-Musiker mit zwei OceanCare-Repräsentanten (Bild: OceanCare und Asociación Ondine)

Termine:

Die deutsche Punkrock-Band Itchy engagiert sich für eine Aktion der schweizerischen Meeresschutzorganisation OceanCare. Zur Mitmach-Kampagne "I Care" steuert die Band den Kampagnensong "The Sea" samt einem zugehörigen Video bei, das sich mit der Verschmutzung von Stränden und Meer beschäftigt.Der Song stammt vom Album "All We Know" , das am 20. Juli beim Arising-Empire-Schwesterlabel von Nuclear Blast .erschien und auf Platz 18 in die Offiziellen Deutschen Charts einstieg Ziel der "I Care"-Aktion ist es, die Menge an Einwegplastik im Alltag zu reduzieren und die Vermüllung der Meere zu stoppen. Schließlich werden laut OceanCare allein in Deutschland pro Jahr und Kopf 207 Einwegplastikflaschen verbraucht, zudem landen stündlich mehr als 320.000 Einwegbecher für Kaffee und andere Getränke im Müll. Deutschland liege damit in Hinblick auf die Abfallproduktion deutlich über dem EU-Durchschnitt, heißt es.Ihr Engagement tragen Itchy auch ins Livegegschäft: "Wir sind mit den Veranstaltungsorten der Konzerte in Kontakt und verlangen dort, wo nicht bereits implementiert, Mehrwegsysteme für die Getränkebecher", sagt Sänger und Gitarrist Sebastian Hafner. "Damit wollen wir verhindern, dass bei unseren Auftritten mehr Plastik als nötig verbraucht wird. Zusammen mit der Sensibilisierungsarbeit durch OceanCare erhoffen wir uns einen Aha-Effekt bei den Konzertbesuchern." Auch bei den Verpackungsmaterialien ihres jüngsten Albums habe die Band wo immer möglich auf Plastik verzichtetet, heißt es.Genau darum geht es auch bei der Aktion "I Care": Auf der Kampagnenseite können Interessierte unter anderem prüfen, welche Auswirkungen Änderungen am eigenen Konsumverhalten auf den Verbrauch von Einwegplastik hätten.Die Organisation OceanCare präsentiert sich zudem mit einem Infostand bei der im Herbst anstehenden und von Landstreicher Booking gebuchte Tournee von Itchy.23.11. Wiesbaden, Schlachthof24.11. Hamburg, Fabrik25.11. Dresden, Puschkin26.11. Berlin, SO 3630.11. München, Backstage01.12. Wien, Arena02.12. Prag, Rock Café03.12. Nürnberg, Hirsch07.12. Osnabrück, Kleine Freiheit08.12. Jena, Kassablanca14.12. Bochum, Zeche15.12. Utrecht, De Helling16.12. Sneek, Bolwerk17.12. Köln, Live Music Hall22.12. Zürich, Dynamo23.12. Stuttgart, Longhorn

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Events MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen