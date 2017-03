Italiens Musikmarkt bleibt stabil

Großansicht Steigt kontinuierlich an: Das Geschäft mit Streamingabos in Italien (Bild: Screenshot, fimi.it; Daten: Deloitte) Steigt kontinuierlich an: Das Geschäft mit Streamingabos in Italien (Bild: Screenshot, fimi.it; Daten: Deloitte)

Großansicht Trägt inzwischen mit rund neun Millionen Euro sechs Prozent zum Gesamtmarkt in Italien bei: Das Vinyl-Geschäft (Bild: Screenshot, fimi.it; Daten: Deloitte) Trägt inzwischen mit rund neun Millionen Euro sechs Prozent zum Gesamtmarkt in Italien bei: Das Vinyl-Geschäft (Bild: Screenshot, fimi.it; Daten: Deloitte)

Auch wenn der Umsatz mit Streaming neue Rekordhöhen erreichte und der Verkauf von Vinyl-Tonträgern boomt, wuchs der italienische Musikmarkt 2016 mit einem Gesamtumsatz von 149 Millionen Euro nur um 0,4 Prozent, wie der nationale Branchenverband Federazione Industria Musicale Italiana (FIMI) jüngst auf Basis von Daten der Marktforscher von Deloitte bekanntgab Somit konnte der italienische Markt zwar im vierten Jahr in Folge einen Anstieg der Umsätze verzeichnen, im Vorjahr hatte der Zuwachs im Musikmarkt jedoch noch 21 Prozent betragen. Die Verluste im Geschäft mit physischen Tonträgern zeigten sich 2016 noch gravierender, auch wenn der Verkauf von CDs mit 54 Prozent noch immer den größten Anteil am Gesamtmarkt ausmachte.Der Verkauf von Streaming-Abos stieg um 39,4 Prozent an und bildet nun mit 35,2 Millionen Euro die zweitgrößte Umsatzquelle.Daneben verzeichnet das Geschäft mit Vinyl-LPs mit 52 Prozent einen Rekordanstieg, während die Erlöse durch Downloads 2016 um 23,9 Prozentpunkte fielen.

Quelle: MusikWoche

