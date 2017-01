iPhone: Die Mobile-Revolution wird zehn

Großansicht Apple feiert die Vorstellung des ersten iPhones vor exakt zehn Jahren (Bild: Apple) Apple feiert die Vorstellung des ersten iPhones vor exakt zehn Jahren (Bild: Apple)

Großansicht Steve Jobs stellt das erste iPhone vor (Bild: Apple) Steve Jobs stellt das erste iPhone vor (Bild: Apple)

"Wir sind den Mitbewerbern mit unserer Software um fünf Jahre voraus", sagte Steve Jobs am 9. Januar 2007 auf der Macworld 2007. Der Gründer von Apple hatte eben das langerwartete iPhone vorgestellt. Und er verspricht, Apple werde den Telekommunikationssektor "neu erfinden" und die gegenwärtige Generation von Smartphones hinter sich lassen.Nun, wie heute jeder weiß hat Steve Jobs Wort gehalten. Doch auch wenn die Fachwelt dem iPhone mit Begeisterung entgegensah, so wirklich vorstellen konnte sich wohl niemand, wie sehr das Apple-Handy die Welt der Computer und Telekommunikation, aber auch der Unterhaltung verändern würde. Um vor der eigenen Haustüre anzufangen: Das erste iPhone-Feature auf der Online-Plattform Mediabiz hat die Redaktion der MusikWoche im Alleingang verfasst. Schließlich hatte Apple bis dato mit iTunes und dem iPod "nur" die Musikwelt auf den Kopf gestellt. Wir vom GamesMarkt haben das Feature "nur" für unseren Channel übernommen.Doch wir befanden uns in guter Gesellschaft. Electronic Arts kündigte erst einen Monat später an, Spiele für das iPhone zu entwickeln. Gameloft, damals noch viel enger mit Ubisoft verbandelt, wartete gar ein ganzes Jahr . Tatsächlich begann die Spielebranche ohnehin erst später mit Apple als Plattformholder warm zu werden. Das beruhte aber auch auf Gegenseitigkeit. Apple rückte Games erst mit dem iPod Touch, der im Herbst 2007 erschien, in den Fokus. Das iPhone der zweiten Generation, das iPhone 3G, konnte bereits vom Start weg mit zahlreichen Games im App-Store aufwarten. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Schließlich sind Spiele nach wie vor die mit Abstand wichtigsten Umsatzbringer bei den Apps und zwar nicht nur bei Apple, was mit ein Grund ist, weshalb das heutige Feature unter Federführung von GamesMarkt entsteht.Und noch etwas wird klar, wenn man auf das erste iPhone zurückblickt. Das Handy selbst, aber auch die Tarife der exklusiven Partner unter den Mobilfunkanbietern haben von Anfang an dafür gesorgt, dass vor allem kaufkräftige und zahlungsbereite Konsumenten iPhone-Nutzer werden. Zumindest die Zahlungsbereitschaft ist unter Apple-Nutzern nach wie vor sehr hoch.Bezeichnend ist indes auch, wie die Konkurrenz auf das iPhone reagierte. So warfen beispielsweise Microsoft und HTC gemeinsam ein Smartphone namens "HTC Touch" in den Ring. Es war kein schlechtes Gerät, das noch dazu vor dem iPhone auf den Markt kam. Nur hatte Apple, die sich übrigens mit der Vorstellung des iPhones von Apple Computer in Apple umbenannt , schon viel weiter gedacht. Und Jobs hatte schlicht Recht, als er damals sagte: "Wir sind den Mitbewerbern mit unserer Software um fünf Jahre voraus."Mehr Statistiken finden Sie bei Statista

Quelle: GamesMarkt.de

