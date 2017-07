Interscope-Nacht feierte Premiere in Berlin

Großansicht Trafen sich beim Interscope-Showcase in Berlin (vorn von links): Doni Tavel (Interscope), Dirk Baur (Managing Director Universal Music International - UMI), Anshana Mtoro (Product Manager Marketing Urban UMI), Jacob Banks, Viktor Zajac (Product Manager Marketing Rock UMI), Billie Eilish, Billy Raffoul und Frank Briegmann (President & CEO of Central Europe & Deutsche Grammophon) sowie (hinten von links) Nilgün Öz (Director Event Services Universal Music Group Deutschland), Ulli Kuhnert (Head Of Marketing Urban UMI), Nick Miller (Interscope) und Phil Fox (Interscope) (Bild: Julia Schoierer) Trafen sich beim Interscope-Showcase in Berlin (vorn von links): Doni Tavel (Interscope), Dirk Baur (Managing Director Universal Music International - UMI), Anshana Mtoro (Product Manager Marketing Urban UMI), Jacob Banks, Viktor Zajac (Product Manager Marketing Rock UMI), Billie Eilish, Billy Raffoul und Frank Briegmann (President & CEO of Central Europe & Deutsche Grammophon) sowie (hinten von links) Nilgün Öz (Director Event Services Universal Music Group Deutschland), Ulli Kuhnert (Head Of Marketing Urban UMI), Nick Miller (Interscope) und Phil Fox (Interscope) (Bild: Julia Schoierer)

Am 3. Juli 2017 lud Universal Music im Prince Charles in Berlin zur ersten Interscope-Nacht und präsentierte dort mit Billie Eilish, Billy Raffoul und Jacob Banks drei Newcomer des US-Labels live. Die Künstler traten dabei alle zum ersten Mal in Deutschland auf und gaben jeweils einen Vorgeschmack auf ihre kommenden Veröffentlichungen.Billie Eilish, die erst 15-jährige Sängerin aus Los Angeles, vom Magazin "Vogue" als "das nächste It Girl des Pop" ausgelobt, stellte in Berlin unter anderem ihre Single "Bellyache" vor."Rock als Einkehr und Suche" bietet laut Universal Music die Musik von Billy Raffoul. Der 22-jährige Kanadier mache da weiter, "wo Neil Young und Jeff Buckley aufgehört haben".Der Brite Jacob Banks, von der "New York Times" als einer der "Breakout Acts" des Jahres gefeiert, liefere eine "Killer-Kombination aus New-School-Style und Soul", wie Universal Music die Internet-Plattform Complex UK zitiert.Der Interscope-Showcase in Berlin war für die Künstler der Auftakt zu einer Roadshow, die am 4. Juli weiter nach Paris zog und am 7. Juli in Amsterdam enden soll.

Quelle: MusikWoche

