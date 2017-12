InsideOutMusic holt Dream Theater

Die US-amerikanische Band Dream Theater hat einen Vertrag bei dem zu Century Media gehörenden Label InsideOutMusic aus Dortmund unterschrieben.Die Band, die bereits seit mehr als 30 Jahren aktiv ist, hat mit Alben wie "Images And Worlds" 1992 das Genre Progressive Metal geprägt. Zuletzt erschien 2015 das Album "The Astonishing" , das noch über das Warner-Music-Label Roadrunner in den Handel kam. Nun folgt bei InsideOutMusic das 14. Studioalbum der Formation."Für mich schließt sich hiermit ein Kreis", sagt Thomas Waber , Label-Manager und A&R InsideOutMusic: "Das Label folgt der Band, seit sie 1993 zum ersten Mal in Europa getourt sind, und es gibt seit fast 25 Jahren viel Freundschaft und gemeinsame Geschichte zwischen der Band und uns. Den nächsten wichtigen Schritt in ihrer Karriere gemeinsam mit ihnen zu gehen, fühlt sich daher für uns natürlich und richtig an. Ich kann es nicht erwarten, anzufangen!"Für Philipp von Esebeck , CFO des Majors Sony Music, der Century Media 2015 übernommen hat, ist die Verpflichtung von Dream Theater "ein wichtiges Signing, um den Namen und die Marke InsideOutMusic weiter zu unterstützen und aufzubauen. Wir bei Sony Music sind sehr stolz, Dream Theater als Teil unseres Rosters hochkarätiger Künstler begrüßen zu dürfen."

