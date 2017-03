Initiative Musik zieht positive SXSW-Bilanz

Deutschland stellte mit 970 Fachgästen erneut die zweitgrößte europäische Delegation beim Branchentreff South By Southwest (SXSW), der vom 10. bis zum 17. März 2017 in Austin stattfand.Das übertrifft die Zahl vom letzten Jahr, als 874 Delegierte aus Deuschland vor Ort waren. Außerdem zeigten sich die Veranstalter vom German Haus um Mike P. Heisel zufrieden: Insgesamt besuchten 10.000 Gäste den deutschen Gemeinschaftsstand im German Haus, allein am ersten Tag kamen 2500 Besucher.Bei den Showcases ging die Zahl der deutschen Acts hingegen etwas zurück, wie die Initiative Musik meldet. War Deutschland vergangenes Jahr noch mit 23 Künstlern vertreten, so waren 2017 nur 18 Bands angereist. So spielten zum Beispiel Lilly Among Clouds aus Würzburg oder Gurr aus Berlin.Den Abschluss der Showcases bildete das Konzert der PxP Allstars mit Patrice, Y'Akoto, Frank Dellé und Fetsum, das von Arte übertragen wurde. Neben den Musikauftritten bot das German Haus auch Keynotes und Panels von mehr als 100 Sprechern. Mit dabei waren junge Firmen, aber auch Unternehmen wie die Daimler AG oder SAP.Neben Konzerten, Panels und Networking-Events gingen im German Haus die German-X-Pitches über die Bühne, an denen fast 30 Start-ups teilnahmen. Schließlich strichen Toposens und Deoxyaus München, Holoplot und Stagelink aus Berlin sowie Antelope aus Nürnberg die Gewinne in einer Gesamthöhe von 55.000 Euro ein.Außerdem konnte das Berliner Start-up Holoplot den Interactive Innovation Award in der Kategorie "Music And Audio" gewinnen. Das Unternehmen bietet neue Wege im Umgang mit Klang, indem es ein System entwickelt hat, mit dem Schall wie ein Lichtstrahl gerichtet werden kann.Die Initiative Musik koordiniert seit 2010 die deutsche Gemeinschaftspräsentation zu SXSW. Der Gemeinschaftsauftritt in Texas ist Bestandteil des Auslandsmesseprogramms des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi).

