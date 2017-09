Initiative Musik verteilt eine Million Euro für Sanierungen an 158 Clubs

Helfen den Clubs: Ina Keßler (Initative Musik) und ... (Bild: Christoph Petras/Initative Musik)

... Karsten Schölermann (Bild: Initiative Musik)

Die Initiative Musik stellt für die technische Erneuerung und Sanierung in Clubs eine Million Euro zur Verfügung. Dadurch erhalten 158 Clubs in 15 Bundesländern Zuschüsse von bis zu 10.000 Euro für notwendige Investitionen im Bühnenbereich. Von der Gesamtsumme kommen 65 Prozent der Sound- und Backline, 18 Prozent der direkten Aufführungs- und 17 Prozent der visuellen Bühnentechnik zugute."Zeitgemäße Konzerte sind nur möglich, wenn den Clubs eine einwandfreie technische Grundausstattung zur Verfügung steht", sagt Karsten Schölermann , 1. Vorsitzender der Live Musik Kommission (LiveKomm). "Dieser Standard ist wichtig, um den steigenden Anspruch von Bands, aber auch des Publikums gerecht zu werden. Häufig können Konzerte nicht realisiert werden, da es für die Clubbetreiber zu teuer ist, die dafür benötigte Technik anzumieten."Mit der Förderung unterstreiche das Parlament und die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) die "kulturelle Funktion der Rock-, Pop- und Jazzmusik als Impulsgeber des gesellschaftlichen Lebens", heißt es aus Berlin. "Denn gerade die kleinen und mittleren Musikclubs sind ein wesentlicher Bestandteil der Kulturlandschaft.""Von einer modernen Infrastruktur profitieren junge aufstrebende Bands, für die insbesondere die kleinen Clubs wichtig für ihre künstlerische Entwicklung sind", erläutert Ina Keßler , Geschäftsführerin der Initiative Musik. "Die Clubbetreiber arbeiten oft unter schwierigen Rahmenbedingungen, die durch viel Improvisationstalent und finanzielles Risiko geprägt sind. Mit unseren Förderprogrammen haben wir das Ziel, eine lebendige wie vielfältige Rock-, Pop und Jazzszene zu unterstützen, indem wir die Voraussetzungen für künstlerische Kreativität nachhaltig stärken."Ein besonderer Dank gehe an die Kulturstaatsministerin Monika Grütters und an den Abgeordneten Rüdiger Kruse aus dem Haushaltsausschuss, so Keßler weiter.Antragsberechtigt für das von Initiative Musik und LiveKomm gemeinsam umgesetzte Förderprogramm "Technische Erneuerungs- und Sanierungsbedarfe in Livemusikspielstätten in Deutschland" waren Spielstätten mit einer maximalen Kapazität von 2000 Personen und regelmäßig stattfindenden Livemusikveranstaltungen. Im Rahmen des Programms konnten Clubs in direkte Bühnentechnik, wie Traversen- und Bühnenelemente, ebenso wie in Sanierungsmaßnahmen für Schall- und Brandschutz investieren. Auch Anschaffungen von visueller Bühnentechnik, also Projektoren oder Screens, und Sound- und Backlinetechnik wurden kofinanziert.Die Höhe der Förderbeträge betrug 900 bis 10.000 Euro, wobei die Gesamtkosten der Investitionen zwischen 1000 und 20.000 Euro liegen konnten. Die Differenz musste als Eigenanteil getragen werden.

Quelle: MusikWoche

