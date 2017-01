Initiative Musik unterstützt neun deutsche Eurosonic-Bands

Die Termine von Bands aus Deutschland beim Eurosonic Noorderslag 2017:

Wenn am 11. Januar 2017 in Groningen das Showcase-Festival Eurosonic Noorderslag seine Türen öffnet, stehen 17 Acts aus Deutschland für Liveauftritte unter dem Motto "Wunderbar" (pdf) auf der Agenda. Neun davon erhalten über die Kurztourförderung Unterstützung durch die Initiative Musik Für ihre Auftritte beim Eurosonic 2017 erhalten Drangsal (Berlin), Eskei83 (Dresden), Fil Bo Riva (Berlin), Die Höchste Eisenbahn (Berlin), Jata (Berlin), Martin Kohlstedt (Weimar), Roosevelt (Köln), Wucan (Dresden) und White Wine (Leipzig) einen Zuschuss. Die dafür verwendeten Projektmittel stellt das deutsche Förder- und Exportbüro über den Haushalt der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) zur Verfügung."Mit über 4000 Delegierten, darunter 400 europäischen Festivalveranstaltern, bietet das Eurosonic als B2B- und Showcase-Event den auftretenden Bands herausragende Chancen zur Akquise von internationalen Auftritten", begründet Jens Michow als Aufsichtsratsmitglied der Initiative Musik und Mitglied der Kurztour-Jury die Maßnahme."Da Honorare bei derartigen Festivals kaum gezahlt werden, schließen wir mit der Kurztourförderung bestehende Finanzierungslücken zum Beispiel bei Reisekosten und Promotionaktivitäten und ermöglichen den Künstlern so überhaupt erst die Teilnahme." Nach wie vor sei es für nationale Künstler sehr schwer, sich auch im Ausland zu etablieren, so Michow."Aufstrebende Bands aus Deutschland sind in der ganzen Welt gefragt, allerdings sind für noch nicht etablierte Bands Konzerte im Ausland häufig kaum zu finanzieren", weiß auch Birgit Böcher , stellvertretende Geschäftsführerin des Deutschen Musikverleger-Verbands. "Solche Auftritte seien aber für einen Markteintritt essentiell: "Daher ist es wichtig, hier gezielt zu fördern."Jährlich gehen bei der Initiative Musik rund 230 Kurztouranträge, 2016 wurden dabei 110 Förderungen bewilligt, heißt es aus Berlin. Die Entscheidungen trifft eine dreiköpfige Jury, zu der neben Birgit Böcher und bdv-Präsident Jens Michow auch die Jazzsängerin Réka zählt.11. JanuarNamika - EBBA Award Show, Martini Plaza, 18:30Die Höchste Eisenbahn - News Cafe, 20:00-20:45Fil Bo Riva (ger/it) - Huis Maas, Main, 22:15-23:00Wucan - Der Aa Theater, 23:00-23:45Gurr - De Spieghel Up, 00:30-01:1512. JanuarGurr - Huis de Beurs, 20:00-20:45Christian Löffler - DOT, 20:30-21:10Magic Island - Platform Theather Patio, 20:45-21:25Fil Bo Riva (ger/it) - Lutherse Kerk, Kerksaal, 21:20-22:00Faber (ger/ch) - USVA, 22:00-22:40Giant Rooks - Praedinius Gymnasium, 23:35-00:15Roosevelt - Huize Maas Main, 23:45-00:30Tau - De Spieghel Up- 0.30-01:1513. JanuarDrangsal - Vera, 20:45 - 21:30Jata - DOT, 21:50-22:35Martin Kohlstedt - Grand Theatre Up, 22:15-22:55Tau - De Etage ' 22:15-23:00Adna (ger/se) - Lutherse Kerk, Lutherzaal, 23:20-0:00White Wine - De Spieghel Up, 00:30-01:15Eskei83 - Simplon Main, 01:15-02:00

Quelle: MusikWoche

