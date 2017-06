Initiative Musik kann wohl wieder mit fünf Millionen planen

Am 28. Juni 2017 verabschiedete das Bundeskabinett den Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt 2018. Abhängig vom Ausgang der anstehenden Wahl und dem Beschluss des Bundestags soll Staatsministerin Monika Grütters demnach zusätzlich einen dreistelligen Millionenbetrag in den Kulturbereich stecken können. Von der Aufstockung profitiert vor allem der Film , wo der Deutsche Filmförderfonds voraussichtlich auf insgesamt 125 Millionen Euro kommen soll, unter anderem aber auch die Berliner Philharmoniker.Über den neuen Hauptstadtfinanzierungsvertrag sollen die Berliner Philharmoniker mit 7,5 Millionen Euro gefördert werden, weitere zehn Millionen Euro sollen zudem einen Beitrag "zur erstrangigen musikalisch-künstlerischen Arbeit an den Berliner Opern leisten". Die Aufstockung des Hauptstadtkulturfonds auf 15 Millionen Euro schaffe die Grundlage, "eine Vielzahl an innovativen Einzelprojekten und Veranstaltungen fördern zu können, insbesondere Projekte der freien Szene", heißt es in einer Mitteilung der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.Die Initiative Musik kann zumindest weiterhin mit den aktuellen Mitteln rechnen, wie MusikWoche auf Nachfrage bei der zentralen Export- und Fördereinrichtung für Rock, Pop und Jazz in Deutschland erfuhr.Demnach sollen der Initiative Musik zusätzlich zu den 1,5 Millionen Euro für die Programme zur Künstler- und Infrastrukturförderung sowie Eigenprojekte weitere 1,5 Millionen Euro für diese Maßnahmen zufließen. Für das Digitalsierungsprogramm für Livemusikclubs soll 2018 eine Million Euro vorgesehen sein, ebenso wie für den Spielstättenprogrammpreis Applaus.Wie MusikWoche aus gewöhnlich gut informierter Quelle erfuhr, sollen auch das Reeperbahn Festival in Hamburg, die c/o pop in Köln, das Festival Pop-Kultur in Berlin und die jazzahead! in Bremen erneut mit den jüngsten Fördermitteln rechnen können.

