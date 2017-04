Initiative Musik fördert Spielstätten mit einer Million Euro

Großansicht Fördert Spielstätte mit insgesamt einer Million Euro: Monika Grütters (Bild: Christof Rieken) Fördert Spielstätte mit insgesamt einer Million Euro: Monika Grütters (Bild: Christof Rieken)

Mit einem neuen Förderprogramm, für das Kulturstaatsministerin Monika Grütters eine Million Euro zur Verfügung stellt, will die Initiative Musik kleine und mittelgroße Clubs bei der technischen Modernisierung unterstützen.Die LiveMusikKommission (LiveKomm) will dabei als Fachpartner beratend zur Seite stehen, um den Spielstätten zu helfen, Anträge zu stellen und das Förderprogramm umzusetzen.Ab dem 10. April können Liveclubs einen Antrag auf Fördergelder in Höhe von 900 bis 10.000 Euro einreichen. Das Programm, das unter dem Motto "Technische Erneuerungs- und Sanierungsbedarfe in Livemusikspielstätten in Deutschland" steht, soll gezielt Clubs mit unterschiedlicher Größe, Programmaktivität und musikalischer Ausrichtung unter die Arme greifen."Unser Ziel ist es, dass die Clubs künftig bessere Voraussetzungen für ihr Programm haben", erklärt Ina Keßler , Geschäftsführerin Initiative Musik: "So arbeiten gerade die kleinen Clubs im ländlichen Raum oft unter schwierigen Rahmenbedingungen. Für ambitionierte Konzerte muss oft viel Technik angemietet werden, insbesondere für die Backline. Genau hier setzt das neue Programm an."Bereits 2016 arbeitete die Initiative Musik bei einem Programm zur Digitalisierung von Spielstätten mit der LiveKomm zusammen."Beim Digitalisierungsprogramm konnten wir mehr als 200 Clubs im gesamten Bundesgebiet bei der erstmaligen Umrüstung auf digitale Technik unterstützen", erläutert Karsten Schölermann , 1. Vorsitzender der LiveKomm: "Die Auswertung des Programms hat aber auch gezeigt, dass die Bedarfe nach technischer Umrüstung bei weitem noch nicht abgedeckt sind. Das neue Programm kann damit die Lücken schließen, die wir im letzten Jahr identifiziert haben."Detaillierte Informationen zur Antragsstellung finden Interessierte auf den Onlineseiten der Initiative Musik.

Quelle: MusikWoche

