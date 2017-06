Indigo vertreibt Weltgast

Ab sofort kümmert sich Indigo um den physischen und digitalen Vertrieb des Labels Weltgast. Neben der Auswertung des Katalogs und aller künftigen Veröffentlichungen unterstützt Indigo das Label auch im Online-Marketing.Sebastian Limberg gründete Weltgast 2016 in Essen. Daneben ist das Label inzwischen auch in Berlin vertreten. Zu den Künstlern von Weltgast gehören unter anderem Mittekill, Namosh oder Die Shitlers."Wir freuen uns, dass sich ein junges Label wie Weltgast für uns entscheidet", sagt Indigo Labelbetreuer Bernd Rohde : "Mittlerweile haben wir alle wichtigen Leistungen, die über den reinen Vertrieb hinausgehen, unter einem Dach gebündelt und können dadurch Labels und Künstler bei ihrer Entwicklung erfolgreich unterstützen." Jennifer Schild , die aus Berlin für Weltgast arbeitet, fügt hinzu: "Indigo war unsere erste Wahl für den physischen Vertrieb. Dass dort auch der digitale Vertrieb und Online-Marketing angeboten wird, hat uns in der Entscheidung bestärkt."Als erstes gemeinsames Projekt bringen Indigo und Weltgast am 14. Juli das Album "This Is Bochum Not L.A." der Punkband Die Shitlers auf den Markt.

