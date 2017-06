Indigo traf sich mit Filmverleihern und Musiklabels

Großansicht Sehen den neuen Termin der Vertriebstagung als positive Änderung (von links): Anders Sjölin (Leiter Verkaufs- & Handelsmarketing), Geschäftsführer Jörn Heinecker, Ruth Witte (Legal & Business Affairs), Matthias Brinkmann (Marketingleiter) und Gesellschafter Nikel Pallat von Indigo (Bild: Indigo) Sehen den neuen Termin der Vertriebstagung als positive Änderung (von links): Anders Sjölin (Leiter Verkaufs- & Handelsmarketing), Geschäftsführer Jörn Heinecker, Ruth Witte (Legal & Business Affairs), Matthias Brinkmann (Marketingleiter) und Gesellschafter Nikel Pallat von Indigo (Bild: Indigo)

Großansicht Die unter dem Dach good!movies agierenden Filmverleiher und das Indigo-Team ließen den Tag auf der Dachterasse der Sturmfreien Bude ausklingen (hinten, von links): Harald Baur (Arsenalfilm), Werner Fuchs (Zorro Film), Martin Burmeister, Helmut Lange, Birgit Zurhold, Colette Stritzke, Anders Sjölin, Thorsten Golinski, Hannes Lafrenz (alle Indigo), Christiane Schroth (goodmovies), Michael Höfner (gm films) sowie (vorne, von links) Nikel Pallat (Indigo), Matthias Mücke (Neue Visionen), Armin Vetter, Markus Gieselberg, Melanie Lutter und Friedrich Sammet (alle Indigo) (Bild: Indigo) Die unter dem Dach good!movies agierenden Filmverleiher und das Indigo-Team ließen den Tag auf der Dachterasse der Sturmfreien Bude ausklingen (hinten, von links): Harald Baur (Arsenalfilm), Werner Fuchs (Zorro Film), Martin Burmeister, Helmut Lange, Birgit Zurhold, Colette Stritzke, Anders Sjölin, Thorsten Golinski, Hannes Lafrenz (alle Indigo), Christiane Schroth (goodmovies), Michael Höfner (gm films) sowie (vorne, von links) Nikel Pallat (Indigo), Matthias Mücke (Neue Visionen), Armin Vetter, Markus Gieselberg, Melanie Lutter und Friedrich Sammet (alle Indigo) (Bild: Indigo)

Am 8. und 9. Juni 2017 lud der Hamburger Vertrieb Indigo die Partner aus der Film- und Musikbranche zur Vertriebstagung ein. Zum ersten Mal ging das Treffen in der Mitte des Jahres über die Bühne, statt wie zuvor an zwei Terminen zu Beginn und Ende des Jahres.Der 8. Juni stand im Zeichen der Filmverleihpartner. Dabei begrüßte Indigo-Verkaufsleiter Anders Sjölin zusammen mit seinen Kollegen aus den Bereichen Sales, Labelmanagement und Marketing insgesamt sieben der Filmpartner von Indigo. In der Sturmfreien Bude im Hamburger Karoviertel diskutierten die Teilnehmer über die aktuelle Marktentwicklung des DVD- und BluRay-Handels und vereinbarten eine engere Zusammenarbeit zwischen Indigo, Filmverleih und Handel. Die Filmverleiher Arsenal Neue Visionen , GM Film, Realfiction und Camino , die gemeinsam unter dem Dach good!movies agieren, fanden sich in dieser großen Konstellation zum ersten Mal in Hamburg ein."Dieser Tag war sehr ergiebig für uns als Filmverleiher und sicher auch für unseren Vertriebspartner Indigo", fasst Matthias Mücke von Neue Visionen die Tagung zusammen.Am 9. Juni setzte Indigo den Fokus dann auf die Musikpartner. Die Labels Rookie Records , die Kartel Music Group und Tapete Records stellten dem Indigo-Team vormittags ihre wichtigsten Veröffentlichungen für 2017 und 2018 vor. Anschließend gab es am Nachmittag eine Vorschau auf die kommenden Schwerpunkte von Beggars Group Germany Epitaph Records und Grand Hotel Van Cleef Rainer G. Ott von Grand Hotel Van Cleef begrüßt den neuen Termin: "Eine frühzeitige Planung ist für uns sehr wichtig, und die Vertriebstagung von Indigo ist dabei eine sehr gute Möglichkeit, erste Ideen vorzustellen und natürlich auch, erstes Feedback einzuholen. Der neue Termin in der Mitte des Jahres für die Tagung kommt uns dabei sehr entgegen."

Quelle: MusikWoche

