Indigo mag Through Love Records

Das 2008 in Hamburg gegründete Label Through Love Records hat sich mit Indigo als Vertriebspartner zusammengeschlossen. Ab April 2017 vertreibt Indigo alle künftigen Veröffentlichungen sowie den Backkatalog des Labels. Als erste gemeinsame Projekte stehen neue Alben von Trachimbrod und Agent Blå an.Labelgründer Paul Schuldt brachte zuvor zusammen mit anderen Labels Veröffentlichungen von Künstlern wie Fjørt, We Never Learned To Live oder Lirr über seinen eigenen Onlineshop auf den Markt.Die Zusammenarbeit mit Indigo sei für ihn der richtige Schritt in der Entwicklung von Through Love Records, erklärt Paul Schuldt: "Das fundierte Know-how, Netzwerk und Logistik, sowie das Werteverständnis von Indigo waren für mich die richtigen Bausteine für eine Zusammenarbeit."Auch Lutz Falldorf , der Through Love Records bei Indigo als Labelmanager betreut, freut sich: "Paul hat mit seinem Label ein sehr gutes Gespür für großartige Genre-Bands. Wir werden ihn mit unseren Services dabei unterstützen, seinen Katalog und die kommenden Alben digital und physisch erfolgreich auszuwerten."

