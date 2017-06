Indie-Musikverleger wollen ihre Interessen bündeln

Zum zweiten Mal versammelten sich bei der Midem, die vom 6. bis zum 9. Juni 2017 in Cannes stattfand, das Independent Music Publishers Forum (IMPF) und die Association of Independent Music Publishers (AIMP), um über gemeinsame Interessen der Musikverleger zu diskutieren.An der Veranstaltung im Grand Hotel nahmen rund 140 Verleger, Autoren und Gäste teil. Aus Deutschland war Rolf Budde als IMPF-Vizepräsident angereist.AIMP-Präsident Michael Eames strich heraus, dass es weltweit ein Bedürfnis gebe, sich zusammenzuschließen und daran zu arbeiten, Lösungen für die Probleme und Anliegen aller unabhängigen Musikverleger zu finden.Lau IMPF-Präsident Pierre Mossiat seien die unabhängigen Musikverleger zwar das Herzstück der Musikindustrie, aber sie befänden sich trotzdem immer noch unter den Verwundbarsten, was an den Safe-Harbour-Bestimmungen liege, die YouTube bislang vor einer Haftung schützten. "Genau genommen hat Safe Harbour die moralischen und ökonomischen Rechte unserer Autoren und Komponisten verletzt", so Mossiat.

Quelle: MusikWoche

