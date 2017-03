Ina Müller mit Sold Out Award bedacht

Großansicht Feierten den großen Publikumsandrang (von links): Christof Feneberg (Geschäftsführer bigBox Allgäu), Ina Müller und Ramona Madlener (Marketingleitung bigBox Allgäu) (Bild: Peter Roth) Feierten den großen Publikumsandrang (von links): Christof Feneberg (Geschäftsführer bigBox Allgäu), Ina Müller und Ramona Madlener (Marketingleitung bigBox Allgäu) (Bild: Peter Roth)

Für ihr Konzert am 25. März 2017 vor 3000 Besuchern in der "Maxi-Komfort"-Variante der bigBox Allgäu in Kempten erhielt Ina Müller einen Sold Out Award. Die Sängerin und Fernsehmoderatorin nahm den Preis, eine Original Allgäuer Kuhschelle, von bigBox-Geschäftsführer Christof Feneberg und Marketingleiterin Ramona Madlener entgegen.Müllers Konzert in Kempten war Teil ihrer von Funke Media veranstalteten Tournee zu ihrem 2016er Album "Ich bin die" Sony Music ). Die populäre Entertainerin erreichte damit den vierten Platz in den Offiziellen Deutschen Charts.Laut FH Promotions , der Betreiberfirma der bigBox Allgäu, ist die Auszeichnung für Ina Müller bereits der siebte Sold Out Award der Arena im Kalenderjahr 2017. 2016 habe man insgesamt 19 Kuhschellen verliehen.Die bigBox Allgäu, laut FH Promotions "Deutschlands südlichste Veranstaltungshalle", wurde 2013 beim Live Entertainment Award (LEA) zur "Halle des Jahres" gekürt. Die Multifunktionshalle bietet variable Raumkonzepte, flexible Bestuhlungsvarianten und ein hauseigenes Hotel. Die bigBox dient nicht nur als Spielstätte für Konzerte und Shows, sondern auch als Tagungs- und Kongresszentrum.

Quelle: MusikWoche

