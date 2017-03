Impala nominiert Klaus Johann Grobe und Nuclear Blast für Indie-Awards

Die Liste der Kandidaten für den European Independent Album Of The Year Award:

Der Impala -Verband hat 25 Alben für den European Independent Album Of The Year Award nominiert.Das deutsche Label Nuclear Blast schickt die Metalband Meshuggah mit "The Violent Sleep Of Reason" ins Rennen. Das Schweizer Duo Klaus Johann Grobe steht indes mit "Spagat der Liebe" auf der Liste. Außerdem ist mit Mark Ernestus' Ndagga Rhythm Force und ihrem Album "Yermande" ein weiteres Projekt dabei, das von Deutschland aus initiiert wurde.Hoffnungen auf einen Preis können sich aber auch Radiohead mit "A Moon Shaped Pool" , Agnes Obel mit "Citizen Of Glass" oder Blood Orange mit "Freetown Sound" machen.Die Impala-Dachorganisation der unabhängigen Musikunternehmen Europas verleiht den European Independent Album Of The Year Award bereits zum siebten Mal. Für die Auszeichnung qualifizieren sich Veröffentlichungen, die unabhängige Unternehmen zwischen Januar und Dezember des Vorjahres auf den Markt brachten. Den Sieger kürt eine Jury der Impala-Vorstandsmitglieder.

Quelle: MusikWoche

