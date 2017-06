Impala Gold Award für Anderson .Paak

Großansicht Feierten auf dem Glastonbury Festival: Gary Levermore (links) und Anderson .Paak (Bild: Membran) Feierten auf dem Glastonbury Festival: Gary Levermore (links) und Anderson .Paak (Bild: Membran)

Für 75.000 verkaufte Tonträger des Albums "Malibu" verlieh Membran dem kalifornischen Musiker Anderson .Paak den Impala Gold Award. Auf dem Glastonbury Festival nahm der Künstler den Preis entgegen.Kurz vor dem Konzert von Anderson .Paak And The Free Nationals dort überreichte Gary Levermore , UK Labelmanager Membran, die Auszeichnung an den Musiker. Das Album "Malibu" erschien auf dem Label Steel Wool Entertainment aus Los Angeles im Vertrieb von Membran. Auch das Debütalbum "Venice" kam 2014 über Steel Wool/Membran in den Handel.Membran-CEO Manlio Celotti freut sich über den Verkaufserfolg: "Anderson .Paaks Talente als Songwriter, Sänger und Performer sind außergewöhnlich, weswegen es mich und die komplette Firma Membran besonders stolz macht, ihn auf seinem Karriereweg zu begleiten. Der Impala Award ist dabei eine verdiente Auszeichnung für ein herausragendes Album."

Quelle: MusikWoche

