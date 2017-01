Imagem und The Royalty Network bleiben Partner

Besiegelten ihre weitere Zusammenarbeit beim ADE - Amsterdam Dance Event: Jens-Markus Wegener (Imagem Music, links) und Frank Liwall (The Royalty Network) (Bild: Imagem Music)

Die Berliner Imagem Music vertritt in Deutschland, Österreich und der Schweiz weiterhin das Repertoire von The Royalty Network aus New York. Die beiden Musikverlage verlängerten ihre Subverlagsvereinbarung kürzlich rückwirkend zum Jahresbeginn 2017 um drei Jahre. Bei Imagem bezeichnet man The Royalty Network als "eine der erfolgreichsten Musikverlagsgruppen in den USA", die sich seit 2015 durchgängig in den Top Ten der amerikanischen Verlegercharts platziert habe.Zum Katalog von The Royalty Network gehören Titel von Run The Jewels - mit ihrem aktuellen Album "Run The Jewels 3" gerade auf Platz 59 in die Offiziellen Deutschen Charts eingestiegen - und Killer Mike, aber auch der Katalog von Produzent Austin 'AYO' Owens, der bereits für Bryson Tiller 'Trapsoul', Chris Brown, Rick Ross und Jason Derulo tätig war, sowie der Katalog von Sha Money, dem früheren Chef von G Unit Records. Außerdem verlegt The Royalty Network alle Werke von Shaggy Als Managing Director von Imagem Germany lobt Jens-Markus Wegener den Präsidenten von The Royalty Network, Frank Liwall, als einen der erfolgreichsten Musikverleger in den USA mit unzähligen Grammy-Nomminierungen und Charts-Platzierungen in den vergangenen Jahren. "Ich bin stolz, dass unsere Verhandlungen beim ADE im letzten Jahr zu einem erneuten Vertragsabschluss geführt haben." Auch Frank Liwall zeigt sich auch auf einer persönlichen Ebene begeistert, die bereits fast 20 Jahre währende Zusammenarbeit mit Wegener fortführen zu können.

Quelle: MusikWoche

