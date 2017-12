Imagem Music gewinnt Vito Kovach

Besiegelten die künftige Zusammenarbeit (von links): Jens-Markus Wegener, Vito Kovach und Leo Chantzaras (Bild: Imagem Music)

Der Autor Vito Kovach hat einen exklusiven Autorenvertrag bei Imagem Music unterschrieben. Der 21-Jährige Künstler studiert an der Popakademie Baden-Württemberg, wo Leo Chantzaras, der A&R-Chef von Imagem, in einer Listening Session auf ihn aufmerksam wurde.Vito Kovach hat sich bereits mit Remixes und Co-Writings von und mit Frank Pole, Robin Schulz, Wankelmut, Mando Diao und Chris Cronauer einen Namen gemacht. Einer der ersten Titel, der unter den exklusiven Autorenvertrag bei Imagem fällt, ist die Single "Rooftop" von Niko Santos, die kürzlich die Offiziellen Deutschen Charts enterte und dort bereits bis auf Platz 14 kletterte. "Rooftop" hat Kovach mit mehreren Co-Autoren geschrieben.Nun feiert der junge Autor einen Erfolg mit "Déjate Llevar" von Juan Magans. Der am 28. November bei Universal Music erschienene Titel konnte sich schon in sechs Ländern auf dem ersten Platz positionieren und hat bis dato acht Millionen Klicks bei YouTube erreicht. Daneben ist Kovach auch selbst als Künstler aktiv. Jüngst veröffentlichte Four Music seine Debütsingle "You Better Be Mine"."Nachdem Vito mich zum ersten Mal kontaktiert hatte, war ich sofort von seinem Talent überzeugt", berichtet Leo Chantzaras , Senior International A&R Manager Imagem Music: "Vito bringt internationale Qualität mit und wird sich in kürzester Zeit als Songwriter etablieren, da bin ich mir ganz sicher. Ich bin sehr froh über dieses Signing." Jens-Markus Wegner , Geschäftsführer Imagem Music, fügt hinzu: "Vito ist mit Sicherheit eins unserer besten Signings bei Imagem Deutschland in diesem Jahr. Sein Gespür für eingängige Melodien ist unglaublich. Ich prophezeie ihm eine große Karriere."

Quelle: MusikWoche

