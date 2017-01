ILMC ruft zwei neue Subkonferenzen ins Leben

Großansicht Bringt sich beim neuen Festival Summit bei der ILMC ein: Christof Huber vom Yourope-Verband, hier mit seinem European Festival Award 2017 in Groningen (Bild: MusikWoche) Bringt sich beim neuen Festival Summit bei der ILMC ein: Christof Huber vom Yourope-Verband, hier mit seinem European Festival Award 2017 in Groningen (Bild: MusikWoche)

Als Teil der International Live Music Conference (ILMC), die vom 8. bis 10. März 2017 wieder in London über die Bühne geht, finden erstmals eigene Subkonferenzen zu den Themen Festivals und Spielstätten statt. Bereits am 8. März steigt in Zusammenarbeit mit der europäischen Festivalorganisation Yourope der Festival Summit 2017, bei dem es unter anderem um neue Festivalkonzepte, VIP-Angebote, neue Finanzierungsmöglichkeiten, Streaming- und Ausstrahlungsrechte sowie die Rolle von Festivals als A&R-Reservoir gehen soll."Vorm Sommer ist der Festival Summit eine großartige Gelegenheit, um einige der wichtigsten Themen anzusprechen, mit denen sich Festivalveranstalter auseinandersetzen müssen", sagt Christof Huber, General Manager Yourope.Für den 9. März hat das ILMC-Team um Greg Parmley einen Venues Summit vorgesehen. Als Themen vorgesehen sind hier etwa die Entwicklungen im Stadien- und Hallensektor, Spielstätten als Schöpfer von Inhalten, Schritte zum Schutz der Grass-Roots-Szene sowie Sicherheit und Schutz nach der Terrorattacke auf den Pariser Club Bataclan. Die ILMC kooperiert beim Venues Summit unter anderem mit der National Arenas Association, der European Arenas Association und dem Music Venue Trust."Diese beiden neuen Summits sollen einen neuen, kristallklaren Fokus auf diese dynamischen Bereiche des Geschäfts legen", erläutert Greg Parmley. "Mit diesen neuen Konferenzprogrammen und dem Wechsel auf ein Format mitten in der Woche zählen wir nun schon die Tage bis zum März."

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Events MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen