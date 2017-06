Illegales Onlineportal für E-Books und Hörbücher vom Netz genommen.

Großansicht Onlinepiraten machten sich u.a. die Beliebtheit von Hörbüchern zunutze Onlinepiraten machten sich u.a. die Beliebtheit von Hörbüchern zunutze

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens der Zentralstelle Cybercrime Bayern bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg wurde durch das CyberCrimeCompetenceCenter (SN4C) des Landeskriminalamts Sachsen am 21. Juni 2017 die Domain www.LuL.to gesperrt. Gegen die Betreiber der Website laufen demnach umfangreiche Ermittlungen. Gegen drei Beschuldigte seien Haftbefehle vollzogen werden. Laut der Zentralstelle befänden sie sich in Untersuchungshaft.Bei LuL.to handelte es sich den Behörden zufolge um ein Onlineportal, über das ohne Einwilligung der Urheber, bzw. der Lizenzberechtigten, E-Books, Hörbücher sowie Zeitungen und Zeitschriften (E-Paper) als mp3- oder pdf-Datei gegen Zahlung von geringen Beträgen zum Download angeboten wurden. Das Sortiment umfasste mehr als 200.000 Titel, darunter alleine zirka 160.000 deutschsprachige E-Books und 28.000 Hörbücher. Mehr als 30.000 Kunden hätten das illegal agierende Portal in Anspruch genommen. Die Ermittler sicherten insgesamt über elf Terabyte Daten.Darüber hinaus seien erhebliche Vermögenswerte sichergestellt worden.

Quelle: VideoMarkt

