IFPI Austria und WIFI Wien setzen Musikbusiness auf den Lehrplan

Der Verband der österreichischen Musikwirtschaft - IFPI Austria , die Fortbildungsstätte WIFI Wien und das Music Information Center (Mica) haben einen neuen Studiengang ins Leben gerufen. Am 21. September 2017 startet der berufsbegleitende Diplomstudiengang Musikbusiness.Der Lehrgang dient als Weiterbildungsangebot für Mitarbeiter von Labels, Verlagen und Bookingagenturen sowie für Musiker und andere Interessierte aus der Musikbranche.Auf dem Lehrplan stehen unter anderem "die wirtschaftlichen Zusammenhänge im österreichischen Musikbusiness" oder "Werkzeuge und Strategien für erfolgreiches Marketing in der Musikbranche". Außerdem soll Wissen über Urheberrecht, Verwertungsgesellschaften, Förderungen, Musikproduktion und das Livegeschäft vermittelt werden."Das Musikbusiness wird immer fragmentierter, neue Angebote und Vertriebswege entstehen, der Wettbewerbsdruck ist groß ", erklärt Thomas Böhm , Marketingleiter IFPI Austria: "Ausbildungsmöglichkeiten sind hingegen rar. In diesem Lehrgang vermitteln Branchenprofis ihr Wissen in konzentrierter Form."Detaillierte Informationen zum Musikbusiness-Studiengang finden sich auf den Onlineseiten des WIFI Wien

Quelle: MusikWoche

