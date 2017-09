IFPI analysiert Nutzungstrends - Value Gap als größte Bedrohung

Großansicht Zweischneidiges Bild: 45 Prozent der Onlinenutzer greifen weltweit auf kostenpflichtige Audiostreamingdienste zu, aber auch 40 Prozent nutzen Quellen abseits der lizenzierten Pfade (Bild: IFPI, Ipsos Connect, "Connecting With Music"-Bericht, Screenshot) Zweischneidiges Bild: 45 Prozent der Onlinenutzer greifen weltweit auf kostenpflichtige Audiostreamingdienste zu, aber auch 40 Prozent nutzen Quellen abseits der lizenzierten Pfade (Bild: IFPI, Ipsos Connect, "Connecting With Music"-Bericht, Screenshot)

96 Prozent der Onlinenutzer hören inzwischen weltweit Musik über lizenzierte Angebote. Das geht aus einer Studie hervor, die die IFPI am 19. September 2017 vorlegte.Die jüngsten Erhebungen der IFPI basieren auf Daten der Marktforscher von Ipsos Connect. Das Papier unter dem Titel "Connecting With Music", das der Branchenverband auf seinen Onlineseiten zum Download (pdf) bereithält, zeichnet das Bild einer zunehmend vernetzten Welt, in der inzwischen 45 Prozent aller Internetnutzer weltweit auf lizenzierte Audiostreamingdienste zugreifen - deutlich mehr als die 37 Prozent, die das bereits vor Jahresfrist taten. Im Alter zwischen 13 und 15 Jahren sind es gar 85 Prozent, die Musik per Stream konsumieren. Das wichtigste Instrument ist dabei längst das Smartphone: Von allen Nutzern, die auf kostenpflichtige Angebote setzen, machen das 90 Prozent über ihre mobilen Geräte.Über alle Altersklassen hinweg entfallen jedoch 55 Prozent der Nutzungszeit auf Musikvideos, ergab die Ipsos-Erhebung, wobei YouTube als Platzhirsch allein bereits 46 Prozent ausmacht. 23 Prozent der Nutzungszeit entfallen hochgerechnet weltweit auf kostenpflichtige Musikabos und 22 Prozent auf werbefinanzierte Audiostreamingangebote.Allerdings prangert der internationale Dachverband der Plattenfirmen erneut die Value-Gap-Problematik an und streicht auch den hohen Anteil an Nutzern heraus, die auf nicht-lizenzierte Quellen oder Streamripper zugreifen: 40 Prozent der Nutzer suchen demnach ihre Musik immer noch abseits der legalen Quellen, 35 Prozent würden sich ihre Musikdateien über Streamripper besorgen. In der Altersgruppe der 16- bis 24-Jährigen sind es gar 53 Prozent, hier rippt also mindestens jeder Zweite.Vor allem der hohe Anteil der Musik, die über die von der IFPI als User Upload Services bezeichneten Plattformen wie YouTube abgerufen wird, bleibt den Lobbyisten der Musikwirtschaft weiterhin ein Dorn im Auge. Musikhörer würden diese Dienste ganz massiv nutzen, die Vergütung der Rechteinhaber und Kreativschaffenden über diese Plattformen aber sei weder fair noch angemessen, klagt IFPI-CEO Frances Moore in ihrem Vorwort zum Ipsos-Report "Connecting With Music": "Das Value-Gap-Problem bleibt die größte Bedrohung des heutigen Musikgeschäfts und wir bemühen uns weiterhin um eine gesetzliche Lösung."Auch zum deutschen Musikmarkt liefert die IFPI-Studie Details: So entfällt hierzulande ein Anteil von 54 Prozent des Musikkonsums über legale Quellen aufs Radio, gefolgt vom Audiostreaming mit 19 Prozent, vorab gekaufter Musik mit 17 Prozent und Videostreaming mit zehn Prozent - deutlich weniger als der weltweite Schnitt von 20 Prozent, hier wirkt vermutlich noch der langjährige Zwist zwischen GEMA und YouTube nach."Der 'Connecting With Music'-Report zeigt zum einen, dass Jugendliche zunehmend Audiostreamingdienste nutzen, was sehr erfreulich ist", analysiert denn auch Florian Drücke als Geschäftsführer des Bundesverbands Musikindustrie . Auch, wenn Videostreaming derzeit noch immer populärer sei, bestätige diese Entwicklung doch, "dass sich das Audiostreaming als Format in der jungen Generation etabliert", betont Drücke."Zum anderen ist es aus deutscher Sicht erfreulich festzustellen, dass sich bei uns weniger Menschen als in anderen Märkten über Streamripper mit Musik versorgen und insofern die konsequente Dreifach-Strategie der Branche in Deutschland - nämlich für attraktive legale Angebote zu sorgen, Aufklärung über die Zusammenhänge zu leisten und vor Rechtsverstößen abzuschrecken - Wirkung zeigt."Die Problematik von der Piraterie bis zum Value Gap bleibe aber dennoch auch hierzulande ein Thema: "Insgesamt zeigt der Report aber auch, dass die Nutzung von illegalen Angeboten weiterhin ernst genommen werden muss", sagt Drücke. "Dass der Anteil der YouTube-Nutzer, die den Dienst zum Musikhören aufrufen, gegenüber dem letzten Report sogar noch leicht gestiegen ist, unterstreicht, wie wichtig es ist, dass die neue Bundesregierung die Bestrebungen, den Value Gap auf europäischer Ebene zu schließen, konsequent unterstützt."

Quelle: MusikWoche

