ICS zog mit "Stars At The Beach" knapp 10.000 Besucher an

Großansicht Hier traten Sido, Dieter Thomas Kuhn und Andreas Bourani auf: "Stars At The Beach" in der Timmendorfer Arena (Bild: Olaf Malzahn/ICS) Hier traten Sido, Dieter Thomas Kuhn und Andreas Bourani auf: "Stars At The Beach" in der Timmendorfer Arena (Bild: Olaf Malzahn/ICS)

Mit einem dreitägigen Programm aus Schlager, Rap und Pop ging vom 8. bis 10. September 2017 in der Timmendorfer Strand-Arena an der Ostsee vor fast 10.000 Besuchern das unter anderem von Seaside Touring präsentierte "Stars At The Beach" über die Bühne.Am Freitagabend trat Dieter Thomas Kuhn auf, am Samstag war Sido der Haupt-Act, Andreas Bourani beendete mit seinem Auftritt die Veranstaltung am Sonntag."Wir sind mit den drei Konzertabenden mehr als zufrieden", sagt Peter Thomsen von förde show concept , einem der Veranstalter. "Gerade die Mischung dieser unterschiedlichen Musikgenres war für uns ein echter Trumpf. Und auch wenn das Wetter nicht immer mitgespielt hat, war die Stimmung an allen Abenden super."Stars At The Beach sei nun im dritten Jahr und man freue sich, dass "die Reihe sich so toll etabliert hat. Der Zuspruch der Besucher, die tolle Kulisse hier an unserem Strand und die unkomplizierte Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten macht dieses Event einfach besonders".

Quelle: MusikWoche

