ICS und Michow Concerts kümmern sich um Stefan Gwildis

Großansicht Interpretiert Theodor Storm in dessen zweihundertstem Geburtsjahr neu: Stefan Gwildis (Bild: Sandra Ludewig) Interpretiert Theodor Storm in dessen zweihundertstem Geburtsjahr neu: Stefan Gwildis (Bild: Sandra Ludewig)

Termine:

Der Hamburger Sänger Stefan Gwildis nahm im Januar 2017 die Novelle "Der Schimmelreiter" von Theodor Storm im Liebermann Studio NDR Hamburg auf. Jetzt präsentiert Gwildis mit Unterstützung von Michow Concerts und ICS Festival Service das Programm live in Norddeutschland.Unter dem Motto "Gwildis liest Storm. Der Schimmelreiter" setzt Gwildis das Stück, das an der nordfriesischen Küste spielt, mit Tobias Neumann am Klavier und Hagen Kuhr am Cello um. Für die Neuinterpretation zeichnet die Autorin Sonja Valentin verantwortlich.29.09.17 Schenefeld, Forum02.10.17 Lübeck, Kulturwerft Gollan06.10.17 Heide, Stadttheater08.10.17 Glücksburg (Ostsee), Strandhotel09.10.17 Amrum, Norddorf Gemeindehaus13.10.17 Wacken, Zum Wackinger / Landgasthof14.10.17 Plön, Schloss15.10.17 Schleswig, Heimat Freiheit20.10.17 Aurich, Stadthalle21.10.17 Husum, NCC26.10.17 Norderstedt, TriBühne27.10.17 Kiel, Güterbahnhof10.11.17 Neumünster, Altes Stahlwerk16.11.17 Eckernförde, Stadthalle18.11.17 Wilster, Colosseum

Quelle: MusikWoche

